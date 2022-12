Así fue el impacto de un asteroide en 1908 en Rusia

"Es la única entrada de un gran meteorito que tenemos en la era moderna con relatos de primera mano", asegura Donald Yeomans miembro de la Oficina del Programa de Objetos Próximos a la Tierra de la NASA.

El meteorito, que tenía cerca de 30 a 40 metros de diámetro, se desintegró en la atmósfera y explotó antes de caer a la superficie, arrasando con decenas de hectáreas y matando a algunos animales.

Según las investigaciones realizadas, el objeto habría desprendido una energía explosiva equivalente a más de cien veces la potencia de la bomba de Hiroshima.

Aunque los astrónomos coinciden hoy en la presencia del objeto celeste, algunos investigadores especularon con experimentos explosivos en ese entonces.

No fue si no hasta en 1927 cuando una expedición soviética, que inició investigaciones sobre este fenómeno, tomó las primeras fotografías.

La no presencia de un crárter tras el supuesto impacto, sigue generando interrogantes. Sin embargo, existe un planteamiento reciente de la de la Universidad de Cornell en 2009 que asegura que el lago Cheko, cerca al río Tungunska, sería el hueco provocado por la explosión.