Así fue, minuto a minuto, el intento para ingresar ayudas humanitarias a Venezuela

La jornada dejó, hasta el momento, dos muertos, al menos 286 heridos y 60 militares venezolanos que desertaron del régimen de Maduro.

Reviva el minuto a minuto

7:30 p.m. “Finaliza el proceso de descarga y almacenamiento de asistencia humanitaria que estaba en las tractomulas. Están nuevamente en la bodega de acopio”, informa Gestión del Riesgo de Colombia.



Finaliza proceso de descarga y almacenamiento de asistencia humanitaria que estaba embalada en las tractomulas y que tenían como destino Venezuela. Estarán nuevamente en la bodega de acopio del Puente de la Unidad salvaguardadas hasta que el gob del presidente Guaidó lo determine pic.twitter.com/vLSXVW3fxj — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) February 23, 2019

7:26 p.m. Régimen de Maduro amenaza con abrir fuego contra un barco de Puerto Rico con suministros que se dirigía al vecino país, denuncia el gobernador de la isla.

7:00 p.m. Colombia ordena el retorno al centro de acopio de los camiones que transportaban ayuda humanitaria hacia Venezuela, tras una jornada marcada por enfrentamientos entre civiles y militares.



#VenezuelaEnElLímite Colombia ordena retorno de camiones que iban con ayuda hacia Venezuela >>> https://t.co/Vb52AppXPw pic.twitter.com/JNTfNEFiCm — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 23, 2019

6:23 p.m. Autoridades reportan que la cifra de heridos alcanzaría los 286 durante disturbios.

6:20 p.m. Ya son 60 los militares venezolanos que desertan del régimen de Maduro.

Al menos 286 heridos durante disturbios en puentes fronterizos entre Colombia y Venezuela 5:20 p.m. Se incrementa, al menos, a 50 el número de heridos durante disturbios en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela.

Al menos 286 heridos durante disturbios en puentes fronterizos entre Colombia y Venezuela 5:15 p.m. Guardia Nacional reprime a quienes tratan de ingresar donaciones a través de los tres puentes fronterizos con Colombia. Aquí, las fotos de una dolorosa jornada.

La batalla por la ayuda humanitaria: fotos de una dolorosa jornada en la frontera con Venezuela 5:05 p.m. Diputada Gaby Arellano asegura que "estando en territorio venezolano dieron la orden de quemar los camiones".



"Estando en territorio venezolano dieron la orden de quemar las camiones. Dos fueron incinerados", asegura diputada venezolana en puente Francisco de Paula Santander https://t.co/Vb52AppXPw #VenezuelaEnElLímite pic.twitter.com/ymI1CrjI8i — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 23, 2019

4:40 p.m. Maduro baila salsa mientras en la frontera hay heridos y queman camiones con ayuda humanitaria. El líder del régimen venezolano se tomó la tarima con su esposa, Cilia Flores, durante un evento del oficialismo en Caracas.

Maduro baila salsa mientras en la frontera hay heridos y queman camiones con ayuda humanitaria 4:30 p.m. Inicia proceso de descarga de las tractomulas que no habían salido a la zona de frontera, anuncia Gestión del Riesgo de Colombia, y señala que “se resguarda nuevamente la ayuda humanitaria en el Puente de la Unidad. Este proceso lo verifica personal de la DIAN”.



Inicia proceso de descarga de las tractomulas que no habían salido a zona de frontera aún y se resguarda nuevamente la ayuda humanitaria en el Puente de la Unidad. Este proceso lo verifica personal de la DIAN. pic.twitter.com/XXmhbEov9D — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) February 23, 2019

4:05 p.m. Al menos dos muertos, uno de ellos un joven de 14 años, y 31 heridos dejan disturbios en la frontera entre Venezuela y Brasil, donde los militares venezolanos bloquean el ingreso de ayuda humanitaria.

3:50 p.m. Canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, responsabiliza al “usurpador de Maduro de cualquier agresión o desconocimiento de los derechos que tienen los funcionarios colombianos en Venezuela”, luego de que el líder chavista “rompiera relaciones”.

3:10 p.m. Cerca de 32 personas han resultado heridas en medio de los disturbios que se presentan en el puente Francisco de Paula Santander.

2:30 p.m. Cientos de personas esperan en los pasos fronterizos a que las autoridades venezolanas permitan en ingreso de alimentos y medicinas.



2:25 p.m. Otros tres militares y una funcionaria del Ministerio de Defensa de Venezuela abandonaron del régimen chavista.



#AHORA Llegan a la Regional Arauca 3 militares más de la FANB y una funcionaria del Ministerio de Defensa: Sargento Segundo Ender José Dugarte Finol, Sargento Segundo Marco Antonio Imbrecht Bolívar,

Sargento Segundo Jhon Edisson Tolosa Casas y

Dianelys Milagros Calderon A. pic.twitter.com/79xUYNgeqn — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) February 23, 2019

2:10 p.m. Dos camiones con ayudas humanitarias fueron quemados en el puente Francisco de Paula Santander.



#Atención Denuncian que guardia venezolana quemó dos camiones con ayuda humanitaria en el Puente Francisco de Paula Santander https://t.co/yqNEZKp2QB #VenezuelaEnElLímite pic.twitter.com/iTmOOgp9c0 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 23, 2019

2:05 p.m. Maduro rompe relaciones con Colombia y da 24 horas a los funcionarios colombianos para abandonar Venezuela.



"He decidido romper relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia": Maduro rompe relaciones y da 24 horas a embajadores y cónsules para salir de Venezuela https://t.co/yqNEZKp2QB #VenezuelaEnElLímite pic.twitter.com/UJXZ81MYyr — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 23, 2019

1:55 p.m. En la frontera con La Guajira, en Paraguachón, existe tensión por el despliegue militar de las autoridades del vecino país. Hay desde vehículos artillados hasta militares en las principales trochas.

1:35 p.m. Confirman la muerte de un hombre, de 26 años, al recibir cuatro impactos de bala en Santa Elena de Guarén, sabana venezolana. Se desconoce a los responsables.

1:30 p.m. Ya son catorce los miembros de la fuerza pública en desertar al régimen de Maduro.



Otro militar venezolano pasa a territorio colombiano y deserta. Ya son 14 los uniformados que desconocen el régimen de Maduro https://t.co/yqNEZKp2QB #VenezuelaEnElLímite pic.twitter.com/kzGKxZoaup — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 23, 2019

1:18 p.m. Nicolás Maduro se pronuncia frente a la situación en la frontera: "Estoy más duro que nunca. De pie, gobernando nuestra patria por ahora y por muchos años".

1:10 p.m. Juan Guaidó anuncia que “los camiones de las ayudas humanitarias provenientes de Colombia ya están en territorio venezolano”. También señala que “el régimen usurpador está impidiendo su paso”.



¡Atención Venezuela!



Anunciamos que los camiones de la ayuda humanitaria provenientes de Colombia ya están en territorio venezolano.



El régimen usurpador está impidiendo su paso.



No podrán con nuestra decisión irreversible de vivir en libertad.



#23FAvalanchaHumanitaria pic.twitter.com/PBFJnRnaJm — Juan Guaidó (@jguaido) February 23, 2019

1:03 p.m. Camiones con ayudas humanitarias esperan para cruzar el puente Simón Bolívar. Cientos se congregan a la espera de que la GNB dé paso.

1:00 p.m. “No vamos a retroceder”: grita la gente sobre el puente Simón Bolívar al llegar los camiones con ayuda humanitaria.



#VenezuelaEnElLímite "No vamos a retroceder, pero sí vamos a ser inteligentes": gritan en el Puente Simón Bolívar tras llegada de camiones con ayudas https://t.co/yqNEZKp2QB pic.twitter.com/ugAG0kD4jL — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 23, 2019

12: 55 p.m. Sube a doce el número de militares venezolanos que desertaron del régimen de Maduro.

12:50 p.m. Confirman que son siete los militares de la Guardia Nacional Bolivariana que han desertado.

12:45 p.m. Venezolanos, montados sobre tanquetas militares, entonan cantos en Boca de Grita, Táchira.



#VenezuelaEnElLímite En Boca de Grita, Táchira, civiles a bordo de tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana recorren las calles de esa población https://t.co/yqNEZKp2QB pic.twitter.com/bcTsIY5fxX — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 23, 2019

12:40 p.m. Camiones con ayudas humanitarias llegan al puente Simón Bolívar. Crece la expectativa ante lo que pueda pasar en cuestión de minutos.



Camiones con ayuda humanitaria llegan al Puente Internacional Simón Bolívar #VenezuelaEnElLímite >>> https://t.co/yqNEZKp2QB pic.twitter.com/GPWiR4efjx — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 23, 2019

12:20 p.m. El cantante Nacho llega al puente Tienditas para que “juntos luchemos por el mismo objetivo”. Aprovecha para mandarle un mensaje a la GNB: “Están a tiempo de ponerse de lado del pueblo y no del lado del tirano”.



#VenezuelaEnElLímite “Tenemos que apoyar a la causa. A la guardia nacional: están a tiempo de ponerse de lado del pueblo y no del lado del tirano”: Nacho, cantante venezolano, hace presencia en zona fronteriza https://t.co/yqNEZKp2QB pic.twitter.com/xJqnCAysxu — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 23, 2019

12:15 p.m. Guardia Nacional habría lanzado perdigones contra los asistentes al puente Simón Bolívar, donde se adelanta una cadena humanitaria para pedir que los uniformados dejen pasar las ayudas.



#VenezuelaEnElLímite En medio de disturbios en el Puente Simón Bolívar otro efectivo de la fuerza pública venezolana habría desertado https://t.co/yqNEZKp2QB pic.twitter.com/LtlFEUerO6 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 23, 2019

12:10 p.m. Presidente interino Juan Guaidó se ecuentra con el mayor Hugo Enrique Parra, quien desertó de la GNB.



"Vamos bien", le dijo el presidente interino Juan Guaidó a mayor de la guardia bolivariana que desertó esta mañana https://t.co/yqNEZKp2QB pic.twitter.com/PhAKgOwUej — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 23, 2019

11:24 a.m. Personas en el puente Simón Bolívar hacen una cadena humana para que la Guardia Nacional deje pasar el cargamento de alimentos y medicinas.



#VenezuelaEnElLímite Cadena humana se alista para apoyar paso de ayudas https://t.co/yqNEZKp2QB pic.twitter.com/xD2Wnt4usd — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 23, 2019

11:15 a.m. Ya entró el primer cargamento de ayuda humanitaria por Brasil, anuncia Guaidó.



¡Atención Venezuela!



Anunciamos oficialmente que YA ENTRÓ el primer cargamento de ayuda humanitaria por nuestra frontera con Brasil.



¡Esto es un gran logro, Venezuela!



¡Seguimos! #23FAvalanchaHumanitaria — Juan Guaidó (@jguaido) February 23, 2019

11:10 a.m. Mayor Hugo Enrique Parra se une a los militares venezolanos que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino. Con el uniformado, ya son cinco en desertar. Además, colaborará con pasar las ayudas al vecino país.

Un mayor se suma a militares venezolanos que desertaron en la frontera 11:00 a.m. Marchas oficialistas y opositoras tienen dividida a Caracas. Cientos se movilizan por la capital de Venezuela.

10:50 a.m. Vicepresidente de Brasil llega al estado de Pacaraima, frontera con Venezuela, acompañando a camión con ayuda humanitaria.



#VenezuelaEnElLímite Vicepresidente de Brasil llega al estado de Pacaraima, frontera con Venezuela, acompañando a camión con ayuda humanitaria >>> https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/1dkg94emxh — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 23, 2019

10:45 a.m. Las ayudas humanitarias van camino a Venezuela de manera pacífica y tranquila para salvar vidas: puntualiza Juan Guaidó en el puente Tienditas.



#VenezuelaEnElLímite En el puente Tienditas, se encienden los motores de las tractomulas cargadas con ayuda humanitaria rumbo a Venezuela https://t.co/yqNEZKp2QB pic.twitter.com/91ylIuc8vF — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 23, 2019

10:35 a.m. “El llamado es muy claro al pueblo venezolano, la jornada tiene que ser pacífica y de manera firme”, dice Guaidó. Además, señala que los militares son “bienvenidos al lado correcto de la historia”.



#VenezuelaEnElLímite "Bienvenidos al lado correcto de la historia": llamado de Guaidó a militares venezolanos https://t.co/yqNEZKp2QB pic.twitter.com/h9YS7XIgA6 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 23, 2019

10:30 a.m. “Se acaba de entregar la ayuda humanitaria al presidente Juan Guaidó. Solicitamos el ingreso de las ayudas para quienes lo necesitan. Impedirlo, es un atentado contra los derechos humanos y representaría un crimen de lesa humanidad”, asegura el presidente Duque, en rueda de prensa conjunta con el mandatario interino Juan Guaidó.

Duque pide a los militares venezolanos que “se ubiquen del lado correcto de la historia” 10:23 a.m. Luisa Ortega, exfiscal venezolana, llega al centro de acopio de suministros y dice que “Maduro odia a los venezolanos, quiere la muerte de los venezolanos. Si alguien muere por desnutrición o hambre, será culpa de la camarilla que acompaña a Maduro".



10:08 a.m. Manifestantes incendian bus en Ureña, cerca de la frontera con Cúcuta. El vehículo terminó contra una vivienda, que también resultó afectada.



Reporte en vivo de la tensa situación en frontera entre Ureña y Cúcuta. #NoticiasCaracol está en la zona >>> https://t.co/yqNEZKp2QB pic.twitter.com/ZFNFrAXWF9 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 23, 2019

9:57 a.m. “¡Guardia, amigo, el pueblo está contigo!”: venezolanos gritan a uniformados para que dejen pasar ayudas.



#VenezuelaEnElLímite De rodillas, manifestantes en Ureña les dicen a los militares venezolanos “guardia, amigo, el pueblo está contigo” https://t.co/yqNEZKp2QB pic.twitter.com/YYAwqHORFb — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 23, 2019

9:45 a.m. Nicolás Maduro anuncia envío de más fuerza pública a Ureña, en Táchira, ante disturbios entre civiles y Guardia Nacional.



#VenezuelaEnElLímite Régimen de Maduro anuncia envío de más fuerza pública Ureña, donde se han presentado disturbios https://t.co/yqNEZKp2QB pic.twitter.com/sGwJHzFBrp — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 23, 2019

9:30 a.m. Militares dispersan con gases lacrimógenos y proyectiles de goma a los manifestantes que exigen cruzar el paso fronterizo de Ureña, en el estado Táchira.

Graves enfrentamientos entre venezolanos y Guardia Nacional en Ureña 9:20 a.m. Camiones con ayuda humanitaria que están listos para partir hacia algún lugar de la frontera colombo-venezolana.



#VenezuelaEnElLímite Así se ven desde el aire los camiones con ayuda humanitaria que están listos para partir hacia algún lugar de la frontera colombo-venezolana https://t.co/yqNEZKp2QB pic.twitter.com/ADqojxonlL — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 23, 2019

#AEstaHora | En la puerta de la bodega del Puente de la Unidad se disponen 14 tracto mulas con 280 t de carga, cada una con 20 t aproximadamente para abastecer a 40,000 personas. pic.twitter.com/avo8AZJ0ri — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) February 23, 2019

9:14 a.m. Diosdado Cabello, uno de los líderes chavistas, asegura que si venezolanos cruzan la frontera con bolsas de recursos “no va a pasar nada”.

“Lo que no puede entrar son soldados extranjeros”: Diosdado Cabello sobre la ayuda humanitaria 9:00 a.m. “Hoy, una cantidad de militares están poniéndose de nuestro lado, no es considerado como deserción, se están poniendo del lado de los venezolanos”, dijo el presidente interino Juan Guaidó, al llegar al albergue de suministros.

8:50 a.m. “Estamos iniciando la coordinación de ayudas humanitarias, esperamos una gran movilización del pueblo venezolano para el ingreso de ayudas”, dijo el presidente colombiano Iván Duque, quien añadió que “evitar que llegue la ayuda es un crimen de lesa humanidad”.

8:40: a.m. Presidente de Chile, Sebastián Piñera, llega a las bodegas donde se almacenan decenas ayudas en la zona del puente Tienditas.

8:00 a.m. Militares venezolanos dispersan con gases lacrimógenos y proyectiles de goma a decenas de personas que exigen cruzar hacia Colombia por el puente fronterizo de Ureña (Táchira), cuyo cierre fue ordenado por el gobierno de Maduro.

7:40 a.m. Autoridades fronterizas instalaron un campamento cerca al puente Tienditas para los venezolanos que apoyarán el traslado.



Se adecuó campamento cerca al puente Tienditas para los venezolanos que apoyarán el paso de ayudas humanitarias. Siga el minuto a minuto en https://t.co/VBDcYts2Vi#VenezuelaEnElLímite pic.twitter.com/YA8utFnlpp — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 23, 2019

7:30 a.m. Así será la entrega de ayudas humanitarias en la frontera colombo-venezolana.



Así será la entrega de ayudas humanitarias en la frontera colombo-venezolana. Siga el minuto a minuto en https://t.co/VBDcYts2Vi#VenezuelaEnElLímite pic.twitter.com/KlLwwFFDob — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 23, 2019

7:10 a.m. Miembros de la Guardia Nacional venezolana cruzan la frontera para apoyar la jornada de movilización de suministros.



Miembros de la Guardia Nacional venezolana cruzaron la frontera para apoyar la jornada de movilización de ayudas humanitarias. Siga el minuto a minuto en https://t.co/VBDcYts2Vi#VenezuelaEnElLímite pic.twitter.com/YrcdJChFU9 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 23, 2019