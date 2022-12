Así fue último cara a cara entre Clinton y Trump antes de elecciones en EE. UU.

Donald Trump rompió con la tradición democrática estadounidense este miércoles, eludiendo comprometerse a reconocer el resultado de la elección presidencial y machacando su sospecha de unos comicios amañados a favor de Hillary Clinton, en el tercer y último debate entre los rivales.

"Veré eso en el momento oportuno. Pero lo que he visto hasta ahora es muy malo", dijo Trump a una pregunta del moderador Chris Wallace sobre si aceptaría los resultados la noche electoral del 8 de noviembre.

"Te mantendré en suspenso, ¿ok?", añadió.

"Es perturbador", respondió inmediatamente Clinton. "Está denigrando y rebajando nuestra democracia", afirmó la exsecretaria de Estado de 68 años.

Así, Trump se coloca en contradicción con su propio compañero de fórmula, Mike Pence, quien había dicho antes a CNN que el resultado sería aceptado "ciertamente". Su hija, Ivanka, también había afirmado que su padre respetará la votación "de cualquier forma".

"Creo que lo va a alienar de muchos votantes", dijo el jefe de campaña de Clinton, Robby Mook.

La campaña de Trump intentó apagar el fuego: "Lo que está diciendo es que no va a aceptar simplemente una elección hasta que sea certificada y verificada", dijo Sarah Huckabee, una portavoz.

Debajo en las encuestas, asediado por acusaciones de conducta lasciva con mujeres, Trump, de 70 años, ejecutó su mejor desempeño en los debates pero no alcanzó a dar el fenomenal golpe de efecto necesario para convencer a los votantes indecisos, tres semanas antes de los comicios.

Durante hora y media en Las Vegas, Trump y Clinton se batieron en un duro debate: la demócrata acusando a su adversario de ser una "marioneta" del presidente ruso Vladimir Putin, y el republicano acusando a la ex primera dama de estar detrás de las mujeres que lo acusan de conducta sexual inapropiada.

Para Clinton, Trump es el "más peligroso" candidato a la Casa Blanca en la historia moderna. "Es una mujer mala", señaló de su lado el republicano.