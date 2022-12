Así fueron las últimas horas de Chávez

El general José Ornella, que estuvo con el presidente venezolano los dos últimos años de su vida, dijo que Hugo Chávez hasta el último momento estuvo aferrado a la vida, pero que "un infarto, que le dio fulminante" precipitó su muerte.

"No podía hablar, pero lo dijo con los labios... yo no quiero morir, por favor no me dejen morir', porque él quería a su país, se inmoló por su país", agregó.

El alto oficial expresó que a pesar del esfuerzo de sus médicos, que aseguró eran los "mejores" de todas las partes del mundo", el cáncer que "estaba bastante avanzado" venció al mandatario.

"Sufrió bastante. Nosotros que estábamos al lado... sufrió mucho esa enfermedad. Y bueno, la historia la escribiremos y algún día alguien escribirá y algún día el médico escribirá", agregó.

Dijo que desde el pasado 8 de diciembre, cuando Chávez habló al país por última vez para informar sobre la reincidencia del cáncer y que debía someterse a una nueva intervención quirúrgica, "él sabía que después de esa operación... había muy poca esperanza que saliera de esa operación".

Los médicos del presidente nunca hablaron sobre su paciente, ni se ha sabido hasta ahora qué tipo de cáncer padeció y que órganos afectó exactamente, más allá de la "zona pélvica".

El mandatario falleció la tarde del 5 de marzo en un hospital militar del oeste de la capital donde estuvo internado por casi dos semanas luego de retornar de Cuba.

Chávez estuvo en La Habana por 70 días tras ser operado el 11 de diciembre y por cuarta vez desde que declaró en junio del 2001 que padecía la enfermedad.

La condición de salud de Chávez comenzó a complicarse a inicios de semana debido a un "empeoramiento" de la función respiratoria y a una "severa infección", de acuerdo con un comunicado leído entonces por el ministro de Información, Ernesto Villegas.

Durante el proceso de postoperatorio Chávez sufrió una infección respiratoria que luego devino en una insuficiencia respiratoria que no logró superar. Como parte del tratamiento de la insuficiencia, el gobernante estuvo respirando por varias semanas a través de una "cánula traqueal" que le dificultó el habla.

Caracas, Venezuela