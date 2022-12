Así funciona Notify, la nueva app de Facebook

Facebook ha lanzado Notify, una aplicación de noticias que envía notificaciones rápidas a los usuarios basadas en sus intereses y que ofrece la opción de acceder a contenido más detallado al abrir el vínculo en el navegador.

"Hoy estamos presentando Notify, una nueva aplicación de Facebook que entrega notificaciones sobre las cosas que más te interesan de tus fuentes favoritas, todo concentrado en el mismo lugar", informó Julian Gutman, director de producto de Facebook en el blog oficial de la red social.

Publicidad

Los usuarios que descarguen la aplicación podrán optar por recibir notificaciones de partidos deportivos, el tiempo, las últimas películas en las carteleras o las alertas informativas del canal de televisión CNN, por citar solo unos cuantos ejemplos.

Notify también ofrecerá sugerencias a los usuarios en función de sus perfiles en Facebook y permitirá compartir las notificaciones favoritas vía mensaje de texto y a través de las redes sociales directamente desde la pantalla de la aplicación.

La aplicación distribuirá contenido de diarios como 'The New York Times', 'The Washington Post' y las revistas Vogue, Fortune o People, así como fotografías de la agencia Getty.

En total, Facebook cuenta con 72 socios en el proyecto.

Publicidad

La aplicación funciona de momento solo en Estados Unidos y en los teléfonos inteligentes iPhone de Apple.

El lanzamiento llega poco después de que la red social anunciase a principios de este mes que más de 894 millones de los algo más de 1.000 millones de usuarios que acceden a diario a la red lo hacen a través del móvil, lo que lo convierte en el soporte prioritario.

Publicidad

A eso se suma el que los anuncios en móviles representan ya un 78% del total de ingresos publicitarios de la empresa, que aumentaron un 45,4 % en el tercer trimestre hasta los 4.300 millones de dólares.

El móvil tiene también un protagonismo cada vez mayor en la distribución de noticias, aunque los medios no han sido capaces todavía de atraer volúmenes significativos de publicidad a través de esos dispositivos.

Empresas como Facebook, Twitter y Google han puesto en marcha iniciativas para agilizar la distribución digital del contenido, lo que a su vez podría llevar a un incremento en los ingresos publicitarios.

Así, el mes pasado Google anunció una alianza con 30 grandes medios internacionales para crear el primer formato universal y de código abierto con el que publicar y distribuir contenidos mucho más rápido a través de los dispositivos móviles.

Publicidad

Twitter, por su parte, introdujo el mes pasado "Moments", un proyecto editorial que selecciona los contenidos más relevantes en la red social en tiempo real.

La firma Snapchat, una aplicación popular entre los más jóvenes, introdujo Discover en enero, una función de vídeo que ha tenido éxito a la hora de atraer publicidad y ha despertado el interés sobre el potencial de ingresos no explotado del vídeo distribuido a través de móviles.

Publicidad

El debut de Notify llega tras el lanzamiento en mayo de Instant Articles, una alianza entre Facebook y nueve grandes medios de comunicación, entre ellos el diario The New York Times y el rotativo británico The Guardian, para distribuir sus contenidos directamente a través de la red social.

Los socios de Facebook en Instant Articles tienen la opción de incluir publicidad en sus artículos y mantener los ingresos o permitir que Facebook venda los anuncios y se quede con el 30 % del importe recaudado.

El vicepresidente de alianzas con los medios de Facebook, Justin Osofsky, explicó en mayo, cuando se anunció el proyecto, que el descubrimiento de noticias en la red social es "la peor experiencia que existe en el muro" y la razón de ser de ese movimiento editorial.

Michael Reckhow, responsable de Instant Articles, mencionó también entonces que "la experiencia de abrir un artículo necesita mucha mejora, concretamente es lenta".

Publicidad

El tiempo de carga de las informaciones publicadas directamente en Facebook mediante Instant Articles es diez veces menor.