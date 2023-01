Así quería Pelé que lo recordaran: “Como una buena persona, como un hombre de respeto”

Pelé fue nombrado como el mejor atleta del siglo XX por el Comité Olímpico Internacional, ciudadano del mundo por Naciones Unidas y embajador de la UNESCO, además de recibir el Premio Internacional de Paz y muchas otras distinciones.

Sin embargo, cuando el periodista colombiano Darío Arismendi le preguntó en 2014 cómo quería que el mundo lo recordará, su respuesta mostró lo que en realidad era el gran Pelé.

“Yo preferiría que la gente me recordara como una buena persona, como un hombre de respeto, y que también jugaba futbol”, expresó O’ Rei.

Darío Arismendi también le preguntó al astro brasilero sobre qué le había faltado por hacer y cumplir.

“Todavía, como ser humano, faltan muchas cosas, me gustaría ver un Brasil más coherente, menos pobreza, me gustaría un mundo mejor, me gustaría ver, por ejemplo, el África mucho mejor. Que la gente tuviera la mínima posibilidad de comer porque nosotros tenemos infelizmente muchos administradores de los países, gobernadores, etc., que son corruptos y hay tanta gente muriendo de hambre. Entonces, me gustaría de verdad una mudanza total, que tuviéramos un poco de igualdad”, respondió Pelé.

Sobre su humildad y reconocimiento a nivel global, Pelé dijo que lo debe en gran parte al fútbol porque este deporte lo obligó a tener disciplina, a alimentarse bien y tener una familia.