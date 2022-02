Así registra un colombiano lo que se vive en la capital de Ucrania

El profesor Laureano Mestra ha compartido en Twitter lo que se está viviendo en Kiev y otras ciudades de Ucrania, tras la operación militar que Rusia lanzó contra la nación, donde ya se habla de más de 40 personas muertas.

“Hasta hoy, el ambiente en Kiev había sido normal”, señaló al mostrar fotografías en las que ya se ve a decenas de ciudadanos haciendo largas filas en supermercados y cajeros automáticos para autoabastecerse ante la crisis que desató Vladimir Putin con su ofensiva.

También compartió imágenes tomadas por María Sahuquillo, corresponsal de El País de España, que se encuentran en una zona del Donbass.

“Se han escuchado varias explosiones. Yo me he cruzado con un tanque ucranio. La gente está nerviosa, pero no hay pánico”, señala la periodista.

Colas en gasolineras, cajeros automáticos y supermercados en Sloviansk, en el Donbás, donde esta mañana se han escuchado varias explosiones. Yo me he cruzado con un tanque ucranio. La gente está nerviosa, pero no hay pánico#Ukraine#Donbass pic.twitter.com/4JuHc0j0vr — 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑆𝑎ℎ𝑢𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑜 (@mrsahuquillo) February 24, 2022

Mestra también manifestó que por lo menos 60 colombianos que residen en Ucrania están pidiendo la ayuda de la Cancillería Nacional.