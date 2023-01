Así registró la prensa mundial la muerte de Dilan Cruz

Medios como BBC y El País de España dicen que el joven es el símbolo de las protestas. Canales como Bloomberg analizaron las consecuencias políticas.

Dilan Cruz, ese es el titular que ocupa este martes las noticias de Colombia en el mundo.

Importantes medios coinciden en que el estudiante se había convertido en el símbolo y rostro de las manifestaciones en este país.

Algunos, como la BBC de Londres, dedicaron un perfil completo al joven, acompañado de una foto y una reseña.

"Sus amigos decían que quería estudiar Administración de Empresas, pero que estaba necesitado de un préstamo para hacerlo”, escribió el medio.

Otros, como el diario El País de España, reportaron sobre cómo ocurrió su muerte.

"El escuadrón móvil antidisturbios de la Policía le disparó el sábado pasado en el centro de la capital colombiana, cuando marchaba pacíficamente. La noticia (...) corrió como un rayo doloroso entre miles de jóvenes colombianos que pasaron frente al centro médico donde era atendido".

Su fallecimiento también fue reportado en Estados Unidos por medios como The New York Times y The Washington Post, que recogieron información de agencias y aseguraron que revive el debate sobre "el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades”.

Otros, como el medio especializado Bloomberg, sugieren que su muerte aviva las manifestaciones y precipitaría consecuencias políticas.

"(...) está agregando combustible al movimiento de protesta de Colombia, mientras el presidente Iván Duque considera los cambios en el gabinete para tratar de recuperar la iniciativa después de seis días de disturbios”, dice.

En un segundo renglón, los reportes sobre los seis días de manifestaciones en Colombia coincidieron en que, pese a unos focos de violencia, hasta ahora han sido mayoritariamente pacíficas.

Hospital confirma que murió Dilan Cruz