Así se aferran a la vida estos koalas deshidratados y quemados por incendios en Australia

Un tercio de Isla Canguro, santuario de especies en peligro de extinción, se da por perdida. Algunos voluntarios dicen estar dispuestos a morir con sus animales.

Son más de 25.000 las vidas que se han llevado los incendios forestales en la Isla Canguro, entre ellos, los koalas que han perdido la mitad de su población.

El dueño de un centro de vida silvestre afirmó estar preparado a entregar su vida para proteger a los animales. “Defender, defender… No quiero morir quemado, pero no hay nada que hacer”, dijo Sam Mitchell.

Debido a que los incendios se han acercado a un sitio de rescate animal en Isla Canguro, el Ejército tuvo que intensificar sus esfuerzos para despejar los alrededores de material inflamable.

Dana, esposa de Mitchell, se da a la tarea de rehabilitar a los animales huérfanos que ahora viven en su sala. Por otro lado, tuvo que evacuar a su pequeño hijo, ya que el viento y las llaman rodearon la finca.

Los bomberos designados para proteger el lugar afirmaron: “Nos quedaremos aquí y vamos a tratar de guardar todo adentro, pero no hay garantía de que podamos lograrlo”.

Por su parte, Dana y Sam, como protectores de animales, pasarán 12 horas de terrible angustia mientras las llamas continúan su implacable marcha.