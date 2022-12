Así se burla Maduro de lo que se publica sobre Venezuela en redes sociales

Siguen apareciendo videos dolorosos, pero también esperanzadores, de la crisis en ese país. Los más recientes fueron protagonizados por actores y cantantes.



Artistas venezolanos se unen y dicen #EsYa Basta de represión, piden paz y democracia #Venezuela #parte1 pic.twitter.com/BiqjqTIDxE — Mirla Castellanos (@mirlac) 11 de mayo de 2017

Entre los que se han pronunciado, incluso desde el exterior, se encuentran Ricardo Montaner y Franco de Vita. También el cantante Chyno, quien perdió a un conocido en las protestas.



