Así se reveló la fuerza de Hugo Chávez en Venezuela

Aunque no hubo técnicamente una juramentación ante la Asamblea Nacional, como dispone la Constitución, debido a la ausencia del actor principal, el gobierno impulsó una masiva concentración callejera como si en realidad Hugo Chávez estuviera presente.

Y no faltaron invitados de prestigio, como los presidentes José Mujica, de Uruguay; Evo Morales, de Bolivia, y Daniel Ortega, de Nicaragua, así como los cancilleres de una decena de países de la región, para presentar sus respetos al mandatario, el primero de la historia venezolana que no asiste a su posesión.

La manifestación, que se extendió por más de 10 horas, culminó al final de la tarde y con algunas voces entre los manifestantes que a gritos entre la multitud decían: "queremos ver a Chávez".

Al cierre de la jornada, el vicepresidente Nicolás Maduro, con un pequeño ejemplar de la Constitución en la mano derecha y con la izquierda alzada, juró "absoluta lealtad a los valores de la patria, absoluta lealtad al liderazgo del comandante Hugo Chávez".

"Juro por la Constitución bolivariana, que defenderé la presidencia del comandante Chávez en la calle, con la razón, con la verdad", exclamó Maduro, y funcionarios y manifestantes lo repitieron a coro.

El presidente, de 58 años, partió el 10 de diciembre rumbo a La Habana para una cuarta operación del cáncer que lo aqueja desde el 2011, y desde entonces ni se le ve ni se le escucha.

El ambiente de la jornada contrastó con el de hace pocos días cuando desde el Gobierno se impulsaron misas y los ministros asistieron a solemnes actos religiosos al tiempo que se suspendieron las fiestas oficiales por la Navidad.

"Es tan absurdo lo que está pasando, que la gente no sabe si reírse o llorar", dijo el humorista y columnista Claudio Nazoa, en entrevista telefónica, al referirse a los eventos que organizó este jueves el Gobierno en la capital.

"Fíjate qué absurdo, los que estábamos desesperados para que (Chávez) se fuera, ahora estamos desesperados para que aparezca, y ellos que lo querían tanto no lo quieren hacer aparecer", comentó el humorista.

Opositores marcharán el próximo 23 de enero

La oposición convocó, a través de un comunicado de su bancada legislativa, a una marcha el próximo 23 de enero, fecha que recuerda el establecimiento de la democracia en 1958.

El acto oficialista de este jueves "es un mensaje totalmente bipolar y contradictorio", dijo en diálogo telefónico Mariana Bacalao, profesora de Opinión Pública en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas.

"No estoy muy segura que hay razón para celebrar. Es todo parte de un teatro del absurdo... Chávez está mal y no ha podido ir a su momento histórico. Es una tragedia que se trata de enmascarar", agregó.

El bloque parlamentario opositor reiteró que decisiones como la de considerar al gobierno de Chávez como una continuidad de su gestión anterior constituye un "golpe de Estado" a la Constitución.

Calor, vivas y música en la fiesta chavista

La colorida manifestación de miles de empleados públicos y personas afectas al Chavismo se concentró en el centro de la ciudad para expresar su fervor por el líder ausente.

Incluso durante los discursos sobrevolaron tres aviones militares, que fueron saludados por los miembros del gabinete y algunos participantes en la manifestación.

El acto central, con la llegada de los dignatarios e invitados oficiales a la tarima, comenzó a primeras horas de la tarde, cuando muchas personas abandonaban las calles, agobiadas por el calor y lo extenso de la jornada, iniciada desde temprano con música hip-hop, salsa y vivas a Chávez emitidas por enormes parlantes.

Todos los altos funcionarios venezolanos y los invitados internacionales se sentaron sobre una tarima decorada apenas con un enorme dibujo de los ojos de Chávez y su nombre pintado en color rojo sobre un fondo blanco.

El acto inició con el himno nacional de Venezuela, en el que se oyó la voz de Chávez -conocido por su afición a cantar en público- pronunciando frases del coro.

Luego del himno y otras canciones, hablaron los invitados.

El canciller argentino Héctor Timerman aseguró que la presidenta Cristina Fernández estaba viajando a La Habana para ver a Chávez.

"Quiero expresarles que traigo el efecto y el cariño de nuestra querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hoy está viajando a la ciudad de La Habana para estar mañana junto al compañero Hugo Chávez y expresarle todo nuestro cariño y apoyo", dijo Timerman ante la multitud.

José Mujica fue el único que aludió a la posible muerte de Chávez y dijo que en esa eventualidad el país requería unidad y paz.

"He visto muchas manifestaciones como esta y se me llena el alma de recuerdos y de nombres que no están", dijo Mujica ante una multitud silenciosa. "Hay un hombre que está dando una batalla por la vida, que está en el corazón de ustedes. Eso es lo que tiene sentido, pero si mañana no está, unidad, paz y trabajo, queridos compañeros".

Poco antes, el ministro de Información, Ernesto Villegas, dijo a los reporteros que aunque algunos podían ver la manifestación de la jornada como una farsa, era una expresión del cariño de los simpatizantes de Chávez, de cuyo estado de salud se había brindado la información de la que disponían y sin entrar en detalles que correspondían a la privacidad del mandatario.

"Esto es un hecho histórico, claro los que preferirían que todo esto fuese una farsa... pueden apostar a la miopía, a la ceguera, pero los venezolanos racionales, así no sean chavistas, tienen que tomar nota que aquí hay una fuerza política desplegada que llegó para quedarse, esto no es una fuerza que es producto de la ficción de un canal de la televisión", dijo Villegas.

"El presidente tiene una infección pulmonar que ha producido una insuficiencia respiratoria, ¿qué más detalles quieren? Cuando haya novedades, serán informadas", destacó Villegas.

"Estemos preparados para cualquier escenario, incluso el que menos queremos siquiera imaginar", dijo el ministro, el único que ha aludido siquiera indirectamente a la posibilidad de que muera Chávez. "El propio presidente lo anticipó cuando vino aquí a informar al pueblo", el 8 de diciembre pasado cuando delegó el poder político en su vicepresidente Nicolás Maduro.

Y sobre el acto de la jornada, Villegas dijo que ante esa enfermedad de Chávez "el pueblo está dolido y triste pero activo, despierto y resuelto a que Chávez viva y que viva la revolución".

Caracas, Venezuela