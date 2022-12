Así se vive la crisis en frontera chileno-argentina por erupción del Calbuco

Unas 4.000 personas fueron evacuadas desde localidades rurales cercanas al volcán Calbuco, que hizo erupción sorpresivamente después de más de cuatro décadas y el jueves arrojó cenizas sobre ciudades chilenas y argentinas.

El gobierno chileno decretó el alerta sanitario por eventuales problemas respiratorios.

"Alrededor de las 17.00 horas se sintieron una serie de temblores pequeños, pero perceptibles. Mirábamos para todos lados y no sabíamos a qué se debía", dijo a The Associated Press Patricio Vera, 30 años, director de la radioemisora Radio Caribeña, que vivió la erupción en Puerto Montt, 1.015 kilómetros al sur de Santiago, y a sólo 29 kilómetros de El Calbuco.

Agregó que primero se vio un poco de humo "y en forma fulminante reventó. En cosa de segundos empezó a salir una columna gigante de cenizas".

"Ahora la fumarola es menor, cae ceniza y en la ciudad hay una densa niebla", precisó.

Miguel Silva, 30 años, ingeniero que vive en Puerto Montt, contó que "ha caído una gran cantidad de ceniza, hemos tenidos algunos aluviones. Hasta el momento la zona está en evaluación".

"No se puede predecir que va a pasar. Yo pensaba que toda la lava se estaba saliendo- yo pensaba que se iba a desaparecer todo, a arrastrar grandes aluviones de deshielo que iban a traer avalanchas, porque eran muy impresionantes las imágenes", añadió.

La presidenta Michelle Bachelet, que planea visitar la zona, dijo que hay 20 familias aisladas en Lago Chapo, las que serán contactadas para ver si necesitan ser evacuadas, e informó que el paso internacional Cardenal Samoré, que une a Chile y Argentina, permanece cerrado.

El Servicio Nacional de Minería y Geología decretó el alerta máxima en el área y una zona de exclusión en 20 kilómetros alrededor del volcán, de 2.015 metros de altitud sobre el nivel del mar, mientras el gobierno declaró una zona de excepción constitucional, que faculta a las fuerzas armadas tomar el control del orden público y dirigir las tareas de rescate.

Ciudades chilenas y argentinas suspendieron las clases y los vuelos a Bariloche, en la provincia argentina de Río Negro. La dispersión de ceniza afectaría a las provincias Río Negro, Neuquén, La Pampa y Mendoza en las próximas 24 horas, según un estudio del Centro de Avisos de Cenizas Volcánicas Buenos Aires.

