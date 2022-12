Así se vivió el sismo de 7,1 en Chile, el cual ha tenido un centenar de réplicas

Aunque no hubo víctimas ni daños materiales, sí momentos de angustia por la intensidad del movimiento.

El sismo se produjo a las 6:38 p.m. del lunes (hora local) y tuvo su epicentro a 72 km al oeste de la ciudad costera de Valparaíso, donde desde el fin de semana se ha registrado un enjambre sísmico, a una profundidad de 20 kilómetros.

"Al momento no se reportan daños a personas, alteración a servicio básicos o infraestructuras producto de este sismo (...) no hay antecedentes de una afectación mayor", dijo en rueda de prensa Ricardo Toro, director de la Onemi.

Las autoridades descartaron riesgo de tsunami, pues según el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Marina chilena (SHOA) las características del sismo "no reúnen las condiciones necesarias para generar un maremoto en las costas de Chile".