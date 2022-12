Así transcurrió la ‘Toma de Caracas’: oposición y oficialismo midieron sus fuerzas

12:15 a.m.: Oposición anuncia cacerolazo en Caracas para las 8:00 p.m. y una nueva movilización el próximo 7 de septiembre. "Mostramos al mundo el tamaño inmenso de la Venezuela que quiere cambio y convocamos a una nueva movilización dentro de una semana", dijo desde una tarima el vocero de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), quien también llamó a un toque de cacerolas la noche de este jueves en todo el país.

11:53 a.m.: "Va a ser la movilización más grande que se haya dado en la historia de nuestro país", dijo el líder opositor Henrique Capriles.



La Av #FranciscodeMiranda Fuuulll.. 12:30m en la Gran #TomadeCaracas #1SeptReclamoDeLibertad #VzlaRevocaEnLaCalle pic.twitter.com/jFgjfRTBaK — Bravo Pueblo (@Spynet1) 1 de septiembre de 2016

11:43 a.m.: Mesa de Unidad Democrática leerá un documento final a la 1:30 p.m. en la avenida Libertador .



¡Atentos! MUD leerá hoy a la 1:30pm en La Libertador el documento final y anunciará las próximas acciones #TomamosCaracas — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) September 1, 2016

11:15 a.m.: Hasta ahora las marchas transcurren en calma. Periodistas reportan en la calle calculan en cientos de miles los asistentes a la marcha opositora, aunque aún no hay reportes oficiales.

10:52 a.m.: Actividades lúdicas y físicas en las huestes chavistas.



#PuebloComunicador Bailoterapia desde la Av. Bolívar @NicolasMaduro pic.twitter.com/8CjMlfFRtW — Mervin Maldonado (@MervinMaldonado) 1 de septiembre de 2016

10:42 a.m: "Libertad", "Va a caer, va a caer, este gobierno va a caer" y "Venezuela tiene hambre", gritan los manifestantes en la llamada "Toma de Caracas", con la que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) espera abrir una nueva etapa de movilizaciones para exigir el referendo.



Llegamos al oeste de Caracas. ¡Aquí estamos en la avenida Victoria! Un pueblo firme que pide libertad pic.twitter.com/9FfJw8hAvz — Lilian Tintori (@liliantintori) 1 de septiembre de 2016

10:20 a.m.: En el centro de Caracas, en la Plaza Bolívar, ataviados con camisas y gorras rojas, los chavistas esperan, gritando "el pueblo está contigo", que Maduro hable desde una tarima en lo que bautizaron de su lado como la "Toma de Venezuela".



Desde la av. Intercomunal el valle #ElChavismoQuierePaz pic.twitter.com/89ntTYzp0h — ArmandoGraterol PSUV (@ArmandoGratero) 1 de septiembre de 2016

9:58 a.m.: Ocho de cada 10 venezolanos quiere un cambio de gobierno, según la firma Datanálisis. Golpeada por la caída de los precios del petróleo, Venezuela sufre una escasez de alimentos y medicinas del 80% y una inflación que el FMI proyecta en 720% para este año.

9:46 a.m.: Cientos de policías forman una enorme barrera en Plaza Venezuela para evitar que las marchas choquen. Varios negocios, estaciones del metro y calles del este están cerradas.

9:35 a.m.: En el centro, en Plaza Bolívar, ataviados con camisas y gorras rojas, los chavistas también se concentran a concentrarse. "Estamos aquí para responder a nuestro presidente y defendiendo la revolución", aseguró Carolina Aponte, ama de casa de 37 años.



Hace minutos: Av. Bolívar #ElChavismoQuierePaz pic.twitter.com/XMrNMuCxHS — ALBA TV (@alba_tv) 1 de septiembre de 2016

9:15 a.m.: La oposición venezolana denunció que la policía política detuvo de madrugada a dos alcaldes opositores del estado de Guárico (centro) horas antes de la celebración de una gran marcha en la capital para exigir un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro.

Se preparan las movilizaciones

Vestidos de blanco y con consignas de "cambio ya", miles de opositores venezolanos iniciaron este jueves una manifestación en el este de Caracas para exigir un referendo revocatorio delmandato del presidente Nicolás Maduro.

"Esta manifestación va a marcar el nuevo rumbo de Venezuela. Hoy se va a demostrar que el referendo debe ir este año porque esto es un clamor popular", dijo a la AFP Jose Castillo, un trabajador de 32 años de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVA) en Monagas, que aseguró no tener miedo de represalias por marchar con la oposición.



Dijeron que no llenaríamos ni una cuadra, y ya la Prados del Este nos está quedando chiquita #TomamosCaracas pic.twitter.com/yEyDpBiSNT — Adriana D'Elia (@adrianadelia) 1 de septiembre de 2016



Contingentes de policías y tanquetas se ubicaron en algunos sectores de la ciudad, que será escenario de lo que la oposición llama la "Toma de Caracas", en el este, y la "Toma de Venezuela" convocada por chavistas en el centro, donde está el palacio presidencial.



@MIJPVVenezuela y sus Entes Adscritos presentes en la Av. Bolívar #ChavismoQuierePaz pic.twitter.com/fkpVndrhTq — INTT (@INTToficial) 1 de septiembre de 2016

Ataviada con unas mallas de la bandera de Venezuela, Marisela Goitia, un ama de casa de 42 años, salió a marchar con sus dos hijos y su cuñado, según dijo indignada porque su padre fue operado recientemente del corazón y no consigue sus medicinas.

"No es justo el abismo en el que estamos, hoy debe cambiar todo porque ya está todo listo para el revocatorio", manifestó Goitia.

Golpeada por la caída de los precios del petróleo, Venezuela sufre una escasez de alimentos y medicinas del 80%, según la firma Datanálisis, y una inflación que el FMI proyecta en 720% para este año, la más alta del mundo.

Los principales dirigentes de la oposición, como Henrique Capriles, Henry Ramos Allup y otros, se ubicaron en varios puntos del este de Caracas, bastión opositor, para reunir a sus seguidores.

"Revocatorio ya", rezaban pancartas que llevaban los manifestantes. Varios negocios y las estaciones del metro del este de Caracas amanecieron cerrados y cientos de policías forman una enorme barrera en Plaza Venezuela para evitar que las marchas choquen.

El presidente socialista asegura que la oposición busca generar violencia para propiciar un "golpe de Estado", por lo que advirtió con encarcelará a quienes provoquen disturbios.

En vísperas de la marcha, las autoridades detuvieron a tres dirigentes opositores a los que acusaron de planear actos violentos. Este jueves Capriles denunció el arresto de dos alcaldes del estado de Guárico (norte) y la retención de varios autobuses en puestos de control para evitar que lleguen a Caracas.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) confía en abrir este jueves una nueva etapa de movilizaciones para presionar al Consejo Nacional Electoral (CNE) -al que acusa de chavista- a que fije la fecha de recolección de cuatro millones de firmas necesarias para convocar el referendo revocatorio.

La MUD busca que el referendo se haga antes del 10 de enero porque si Maduro pierde, habrá elecciones; pero si es revocado después de esa fecha, será sustituido por su vicepresidente. Según la firma Venebarómetro, 64% de los electores votaría por revocarlo.