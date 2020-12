Así vive el hombre al que le pagan por no hacer nada

Shoji Morimoto se convirtió en uno de los personajes de 2020 al conocerse mundialmente -en un documental- su historia: le pagan por no hacer nada… o bueno, no mucho.

El hombre de 36 años vive en Osaka, Japón . Aunque era un alumno ejemplar de Física, decidió dejar la universidad y convertirse en el famoso Mr. Rental.

El servicio que ofrece es el de alquilarse a extraños, pero con una regla básica: no puede hacer nada distinto a comer, beber, holgazanear y responder con simpleza algunas cosas.

Así ha resultado que muchas personas lo alquilan para que los escuche hablar, los acompañe a hacer alguna diligencia e incluso a eventos públicos.

En una ocasión fue contratado para que vigilara que un joven realmente estuviera estudiando.

Publicidad

Su filosofía ha desatado miles de reacciones de comentarios en redes sociales, pero él tiene un precepto claro: "No hacer nada no significa que una persona no sea necesaria".

Shoji Morimoto tiene más de 270 mil seguidores en redes sociales.