¿Asistirán el príncipe Harry y Meghan Markle al funeral del príncipe Felipe?

El deceso del duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II , deja planteamientos como si su nieto el príncipe Harry asistirá a los actos funerarios para despedirlo. Este cuestionamiento sale a la luz a raíz de las ya conocidas rencillas que existen entre los duques de Sussex y la realeza.

De hecho, el más reciente y a la vez polémico fue la entrevista que concedieron Harry y Meghan a la cadena CBS, la cual ha sabido sacarle el jugo vendiéndola a diferentes medios en el mundo gracias al contenido, que no dejó bien parada a la familia real.

Allí se supo de boca de Meghan Markle que ciertos miembros de la familia real británica supuestamente expresaron dudas sobre el color de piel que tendría Archie, su primer hijo con Harry. Y no solo eso, aseguró haber tenido serios pensamientos suicidas durante el embarazo y que al acudir a "una de las personas de mayor rango en la institución" de la Casa Real le respondieron "que no, que no podían hacer nada" por ella.

Estas declaraciones solo fueron la punta del iceberg, pues expusieron otras situaciones explosivas que puede conocer en esta nota:

La situación no desató problemas mayores; sin embargo, desde el Palacio de Buckingham dijeron estar “tristes” por la situación de Meghan y Harry. Inclusive, la reina Isabel II expresó preocupación por las acusaciones de racismo.

(En contexto: Casa real británica asegura estar “triste” por sufrimiento del príncipe Harry y Meghan Markle )

En el comunicado, la soberana afirmó tomarse "muy en serio" estas acusaciones y se comprometió a que serían tratadas "por la familia en privado", pero dejó claro que "los recuerdos pueden variar" en función de las personas.

Lo que generó malestar fue la fecha de la emisión de la entrevista, pues salió al aire en el preciso momento en que el príncipe Felipe había sido hospitalizado por problemas graves de salud. No obstante, según una presentadora de CBS, pactaron que si la situación del Duque de Edimburgo empeoraba se pausaría la publicación. Esto evidentemente no ocurrió.

(Vea aquí: Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, fue hospitalizado )

Las especulaciones sobre si Harry regresaría al Reino Unido iniciaron desde que se conoció que una estatua en honor a la princesa Diana, su madre, sería erigida. La fecha destinada es el primero de julio y no se conoce si el príncipe aceptó o rechazó la invitación.

Por esos días, específicamente el 10 de julio, el príncipe Felipe llegaría a los 100 años, una fecha que se celebraría por todo lo alto como tradición de la Casa Real. Igual que con el evento en conmemoración de Lady Di, es un misterio si Harry tenía pensado o no acudir.

La asistencia de Meghan, más allá de los problemas con la familia de su esposo, están ligados a las recomendaciones de los médicos debido a la gestación en la que se encuentra.

(En contexto: Meghan Markle y el príncipe Harry esperan su segundo hijo )

La relación de Meghan y Harry con la realeza británica ha sufrido varias rupturas y el capítulo del esposo de la reina Isabel II podría abrir más la brecha o reunir nuevamente a la familia en torno a la pérdida de un allegado.