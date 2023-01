Asquerosa lección: joven acabó bañado en estiércol cuando huía de la Policía

El sospechoso intentaba evadir el arresto después de un accidente automovilístico, según autoridades.

La unidad de Policía del Condado del Príncipe Eduardo, Canadá, fue alertada de un accidente hacia la 1:00 a.m. del pasado viernes, pero cuando los oficiales llegaron al lugar solo encontraron un carro abandonado. Sin embargo, los testigos indicaron que el responsable del choque se había escondido detrás de unos arbustos.

Las autoridades solicitaron al equipo de respuesta y las unidades caninas para rastrear al sospechoso.

Algunos habitantes del vecindario informaron que el hombre, identificado como Jonathan Wilcox, de 23 años, estuvo buscando ayuda en las viviendas cercanas y, ante la negativa de los residentes, huyó hacia el monte y atravesó un campo de vacas.

Finalmente, Wilcox fue encontrado cubierto de estiércol , por lo que las autoridades suponen que cayó accidentalmente en el excremento mientras huía o se cubrió intencionalmente para distraer a los perros.

El joven enfrenta cargos por conducir bajo suspensión, sin un permiso válido, no detenerse después de un accidente, no informar el choque e incumplir con una demanda.

Por el momento, el vehículo será confiscado por 45 días y tendrá que comparecer ante el tribunal el próximo mes.