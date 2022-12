AT&T acuerda compra de Time Warner por 85.000 millones de dólares 

El gigante estadounidense de las telecomunicaciones AT&T llegó a un acuerdo para adquirir Time Warner, propietaria de las cadenas de televisión CNN y HBO así como de los estudios Warner Bros, dijo el sábado a la AFP una fuente bancaria cercana a la operación.

AT&T anunció el acuerdo por 108.700 millones de dólares para la compra de Time Warner, con el que creará un grupo de medios y tecnología con control sobre un vasto número de medios y empresas de entretenimiento, así como los recursos para difundirlos.

El acuerdo valora a Time Warner -- junto a HBO, CNN y los estudios Warner Bros-- en más de 85.000 millones de dólares, formando "la perfecta combinación de dos compañías con capacidades complementarias que pueden brindar una visión fresca sobre cómo los medios y la industria de las comunicaciones trabajan para los clientes, creadores de contenidos, distribuidores y publicistas", dijo el presidente ejecutivo de AT&T, Randall Stephenson.

El monto final de la operación va a depender del precio de la acción de Time Warner, entre 105 y 110 dólares, según acordaron ambas partes, señaló la fuente bajo condición de anonimato, confirmando informes publicados por The Wall Street Journal.

La compra será en efectivo y en intercambio de acciones, indicó la fuente.

Esta adquisición debe ser examinada por las autoridades reguladoras, pues la nueva entidad tendría un peso de más de 300.000 millones de dólares en bolsa, con actividades tanto telefónicas como en los medios, cable e internet.

AT&T, proveedora de acceso a cadenas de pago y uno de los dos grandes operadores de telecomunicaciones de Estados Unidos, fue valorada en 230.600 millones de dólares en Wall Street la noche del viernes, mientras que Time Warner fue valorada en 69.600 millones.

Se trata una de las mayores fusiones entre un proveedor de acceso a las cadenas pagas y un proveedor de contenidos desde la compra en 2011 de NBCUniversal por Comcast.

De "Los Soprano" a "Juego de tronos"

La operación completa un cambio estratégico hacia el sector video impulsado en los últimos años por AT&T.

Una de las operaciones más "transformadoras" para el operador de telecomunicaciones había sido la compra, por cerca de 50.000 millones de dólares (sin la deuda) de DirecTV, concluida el año pasado, que hizo del grupo uno de los principales actores del mercado estadounidense de televisión paga.

Con Time Warner, propietaria de los estudios Warner Bros y de los canales HBO y CNN, AT&T controlará un importante catálogo de contenidos en rubros como el deporte, el cine ("Suicide Squad", "Fantastic Beasts"...) y las series televisivas ("Juego de tronos", "The Wire", "Sex in the City" y "Los Soprano".

Sin embargo, varios analistas advierten que la fusión puede ser objetada por los reguladores estadounidenses.

"Pensamos que un largo examen antitrust (...) podría hacer que ambas partes reflexionaran", apunta el Credit Suisse, que recordó el profundo análisis que fue objeto la unión entre Comcast y NBCUniversal.

Dos años atrás, Time Warner había rechazado una oferta de más de 75.000 millones de dólares de 21st Century Fox, su rival controlado por la familia Murdoch, al considerar insuficiente el precio.

Time Warner ya había intentado, sin éxito, fusionarse con el grupo internet estadounidense AOL, en 2000.

El interés de AT&T por Time Warner demuestra de todas maneras "el valor de los medios para diversos distribuidores", destaca RBC Capital Markets.