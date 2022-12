Atacan cuenta de Burger King y la rebautizan como McDonald's

Burger King acostumbra tuitear varias veces a la semana e informó que está trabajando para restablecer el funcionamiento correcto de la cuenta. Los mensajes tópicos son para promocionar la venta de emparedados de pollo o para preguntar cuántas mordidas se necesitan para comerse un nugget de pollo.

Poco después del mediodía del lunes (1700 GMT), en Twitter alguien escribió "¡Nos acaba de comprar McDonald's!" y cambió al logotipo de la cadena de los arcos dorados.

Unos 50 mensajes que se difundieron y reenviaron en la cuenta contenían insultos raciales, referencias al consumo de drogas e indecencias. En la cuenta también decía "¡Si te sorprendo en (la cadena de comida rápida) Wendys, tendremos una pelea!".

Este incidente fue un ejemplo relativamente menor de los problemas en seguridad cibernética, los cuales están causando cada vez más preocupación en el Gobierno de Estados Unidos y la industria.

Portales de noticias como The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post han reportado este año que sus sistemas informáticos han sido penetrados, mientras que otros sitios como NBC fueron brevemente injeridos en noviembre. Autoridades de la Casa Blanca y algunos legisladores buscan elaborar una ley que facilite al Gobierno y la industria compartir información sobre cómo defenderse de los intrusos cibernéticos.

McDonald's manifestó en Twitter su empatía con su rival Burger King. "Descansen tranquilos, no tuvimos nada que ver con la intrusión".