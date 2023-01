Ataque cibernético a diarios de EE. UU. demora su distribución

El LA Times, uno de los afectados, aseguró que lo que pensaron era una falla en los servidores resultó ser un daño en una red de computadoras.

El ataque impactó en la distribución en la costa oeste de The New York Times y del Wall Street Journal, que se imprimen en la planta del LA Times.

El informe no detalla cifras de los suscriptores afectados, pero una mayoría de clientes del LA Times recibieron sus diarios el sábado con varias horas de retraso.

"Creemos que la intención del ataque fue inhabilitar la infraestructura, más específicamente los servidores, en lugar de buscar robar información", estimó LA Times citando a una fuente cercana a la situación.

El periódico citó a funcionarios diciendo que era demasiado pronto para saber si el ataque fue perpetrado por actores estatales o no estatales.

"Somos conscientes de los informes de un posible incidente cibernético que afecta a varios medios de comunicación y estamos trabajando con nuestro gobierno y socios de la industria para entender mejor la situación", señaló en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional.