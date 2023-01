Ataque terrorista en Burkina Faso deja 28 muertos y 50 heridos

Se trató de un atentado combinado, que uso un carro bomba y disparos contra el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de ese país y la embajada de Francia.

El asalto comenzó en la mañana del viernes, cuando varios grupos de hombres armados atacaron diferentes lugares del centro de la capital burkinesa. De momento, el ataque no había sido reivindicado.

Burkina Faso ha sido blanco de varios ataques yihadistas desde 2015, pero nunca con tal nivel de organización.

"Nuestro país volvió a ser blanco este viernes de las fuerzas oscurantistas", denunció la noche del viernes el presidente burkinés, Roch Marc Christian Kaboré, en un comunicado.

Previamente, el gobierno burkinés había hablado de "un ataque terrorista perpetrado por hombres fuertemente armados no identificados".

Ocho miembros de las fuerzas de seguridad murieron y más de 80 resultaron heridos, según un balance proporcionado la tarde del viernes por el ministro de Seguridad burkinés, Clément Sawadogo, quien precisó que ocho asaltantes fueron liquidados.

Pero de acuerdo con varias fuentes de seguridad, al menos 28 personas murieron en el ataque contra el Estado Mayor. En el asalto a la embajada francesa no se registró ninguna víctima de esa nacionalidad, según fuentes diplomáticas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, reafirmó "la determinación y el compromiso pleno de Francia junto a sus partidarios del G5 Sahel en la lucha contra los movimientos terroristas".

El presidente de Níger y líder de la fuerza regional antiyihadista G5 Sahel --compuesta por cinco naciones--, Mahamadou Issoufou, aseguró por su parte que los ataques "solo conseguirán reforzar la determinación del G5-Sahel y de sus aliados en la lucha contra el terrorismo".

Primer coche bomba

"Alrededor de las 10:00 a.m. hora local, unos asaltantes comenzaron a disparar contra la embajada de Francia y casi al mismo momento otro grupo, de forma coordinada, atacó el Estado Mayor general de las Fuerzas Armadas", detalló en una conferencia de prensa el ministro de Seguridad.

A continuación, explotó un coche bomba cerca del Estado Mayor burkinés, un modus operandi inédito en Burkina Faso. "Los asaltantes emplearon un vehículo lleno de explosivos, con una enorme carga", subrayó Clément Sawadogo.

En imágenes publicadas por los habitantes de Uagadugú en Twitter podían verse espesas columnas de humo negro elevándose sobre varios edificios.

Hacia las 3:00 p.m. hora local, las autoridades lograron controlar la situación. El balance, según voceros gubernamentales, podría haber sido mucho mayor pues antes se pospuso una reunión prevista entre el jefe del Estado Mayor y militares.

"La sala designada inicialmente [para la reunión], que quizás era el objetivo, quedó literalmente destruida por la explosión", explicó el ministro.

A alrededor de un kilómetro del lugar, cinco hombres armados salieron de un vehículo y abrieron fuego contra unos viandantes antes de dirigirse hacia la embajada de Francia, según testigos.

Una fuente en el interior de la delegación diplomática contó que cinco hombres armados habrían intentado entrar en el edificio, pero no lo lograron.

Según las autoridades burkinesas, fueron "neutralizados".

"Las fuerzas francesas en Burkina intervinieron en apoyo a la acción del ejército burkinés", afirmó el portavoz del Estado Mayor del Ejército francés, el coronel Patrick Steiger.

La fiscalía de París abrió una investigación por intento de asesinato terrorista.