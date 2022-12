Ataques terroristas en Bélgica: 34 muertos y 200 heridos, incluidos 3 colombianos

Una doble explosión en el aeropuerto de Bruselas y al menos una tercera en una estación de metro de la capital belga dejaron este martes un balance provisional de 34 muertos y 200 heridos.

Las explosiones en el aeropuerto y en la estación de metro se producen cuatro días después de la detención de Salah Abdeslam en Bruselas, señalado de ser uno de los participantes de los ataques de noviembre en París en los que murieron 130 personas. La policía belga había estado en alerta por cualquier acción de represalia.

El grupo Estado Islámico se adjudicó la responsabilidad por los ataques terroristas, reportó una agencia de noticias afiliada a los rebeldes.

"Combatientes de Estado Islámico llevaron a cabo el martes una serie de atentados con cinturones y artefactos explosivos, apuntando a un aeropuerto y a una estación central del metro en el centro de Bruselas, la capital belga", dijo la agencia de AMAQ.

La policía federal belga, a pedido de la fiscalía, publicó una imagen captada por las cámaras de seguridad del aeropuerto de Bruselas en donde se ve a los presuntos autores del atentado de este martes por la mañana, que la agencia Belga difundió.



Horror en el aeropuerto de Zaventem

Las dos explosiones que sacudieron el martes por la mañana el aeropuerto internacional de Bruselas provocaron un "pánico general" con muertos y heridos, "muchos que perdieron las piernas", contó un testigo.

"Un hombre gritó unas palabras en árabe y escuché una gran explosión", dijo Alphonse Lyoura, que trabaja en la seguridad del equipaje de los vuelos hacia África.

"Era el pánico general. Me escondí y esperé cinco, seis minutos. Algunas personas vinieron a pedirme ayuda", agregó, con las manos aún ensangrentadas.

"Ayudé al menos a siete heridos. Retiraron cinco cuerpos que ya no se movían", continuó, explicando que "muchos perdieron las piernas".

"Veía gente en el suelo con sangre que ya no se movía. No estoy bien psicológicamente. Es el horror, Bélgica no merece eso", dijo sin poder contener el llanto.

Valérien, otra testigo, afirmó haber visto "heridos por todos lados". Vi una madre que no tenía heridas pero su hijo estaba herido", afirmó.

"Todo el mundo huía, todo el mundo buscaba un lugar para esconderse. Era el descontrol total", contó de su lado Michel Mpoy, de 65 años y que fue el aeropuerto a buscar a un amigo que llegaba de Kinshasa (República Democrática del Congo).



Víctimas en el metro

La estación de metro afectada por la explosión fue Maelbeek, cerca de las instituciones de la Unión Europea, y medios locales informaron de decenas de fallecidos en el lugar.

Un periodista local tuiteó una fotografía de una persona en el suelo cubierta de sangre entre humo frente a la estación de metro Maelbeek, en la principal avenida Rue de la Loi que conecta el centro de Bruselas con las instituciones de la Unión Europea.

A una decena de kilómetros del aeropuerto, poco después de las 09H00 locales (08H00 GMT) se produjo una tercera explosión en la estación de Maelbeek, en el corazón del barrio europeo de Bruselas.

La situación era muy confusa, con una gran nube de polvo que escapaba de la boca de salida del metro y el sonido de sirenas de ambulancias y patrulleros de la policía.

Un periodista de la AFP vio una quincena de personas en el suelo recibiendo primeros auxilios. Muchos de ellos tenían el rostro ensangrentado, algunos lloraban.

La escena se desarrolló a uno trescientos metros de los edificios de la Comisión Europa y otras sedes de la instituciones comunitarias en un horario en el cual cientos de funcionarios se dirigían a su trabajo.

"Hoy fui al trabajo a pie. Habitualmente tomo el metro y bajo en Maalbeek. La gente lloraba en la calle. A nosotros nos bloquearon en las oficinas", contó a la AFP Ariane Moret, una francesa que trabaja en la zona.

La policía estableció rápidamente un perímetro de seguridad, cortando el tránsito en las avenidas principales del barrio.