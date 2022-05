Desgarrador relato: atendiendo a niña herida por tiroteo en Texas se enteró de la muerte de su hija

Uno de los relatos más desgarradores tras el mortal tiroteo en una escuela de Texas, Estados Unidos, es el de Ángel Garza, padrastro de Amerie, una pequeña que acababa de cumplir diez años.

Ángel se enteró de su muerte tras llegar a la escuela de Uvalde a prestar atención médica. La mejor amiga de su hija, a la que atendió, le dio, sin saberlo, una dolorosa noticia.

En entrevista con nuestro canal aliado CBS, Angel narró que la niña murió mientras intentaba llamar al 911. Hoy este padre no quiere abrazos ni palabras de consuelo.

“Solo la quiero de vuelta, no quiero nada de esto, no quiero ir al funeral. No quiero las condolencias de la gente. No quiero nada de esto. Solo quiero a mi bebé de vuelta, solo quiero a mi bebé de vuelta, por favor”, son las desgarradoras palabras de Ángel Garza.

El martes, como asistente médico a las afueras de la primaria Roob, ayudó a una pequeña que estaba cubierta en sangre y no paraba de decir que a su mejor amiga la habían asesinado.

Cuando Ángel le preguntó cuál era el nombre de su mejor amiga, la pequeña dijo: Amerie Garza. Así se enteró de que su hijastra, la misma que había dejado esa mañana en el colegio, no iba a volver a casa.

“Ella era la cosa más dulce, era tan creativa, acababa de recibir un premio por creatividad”, contó sobre Amerie, quien hace tan solo dos semanas había cumplido 10 años.

“Hombre, no sé qué hacer. Ella no se merecía eso”, puntualizó entre lágrimas.