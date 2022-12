Atentado contra evacuados sirios deja hasta ahora 126 muertos, 68 de ellos niños

“El balance no cesa de aumentar. Hay centenares de heridos", aseguró Rami Abdel Rahman, director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

Por otra parte, Rahman precisó que 109 de los 126 muertos eran habitantes de Fua y Kafraya, las dos localidades prorrégimen evacuadas, en tanto que el resto se trata de rebeldes que custodiaban los autobuses y trabajadores humanitarios.

“Vil ataque”

En su tradicional "Urbi et Orbi" del Domingo de Pascua, el papa Francisco denunció un "vil ataque" e imploró la paz en Siria, país "martirizado" y víctima de una guerra "que no cesa de sembrar horror y muerte".

Desencadenado en marzo de 2011 por la sangrienta represión de las manifestaciones que pedían reformas, el conflicto ha dejado ya más de 320.000 muertos y millones de desplazados y refugiados, y se ha complicado con la entrada en escena de actores internacionales y grupos yihadistas.

El sábado, un kamikaze hizo estallar su camioneta bomba contra un convoy de autobuses que transportaban a miles de habitantes evacuados de Fua y Kafraya, localidades leales al régimen asediadas por los rebeldes en la provincia del Idlib (noroeste), según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

El ataque, que no fue aún reivindicado, se produjo en Al Rashidin, periferia rebelde al oeste de Alepo (norte), donde estuvo bloqueado durante varias horas el convoy debido a desacuerdos entre las partes enfrentadas.

Fue junto a los 75 autobuses detenidos en Al Rashidin que el kamikaze hizo estallar su camioneta bomba.

"Tras la muerte de varios heridos, el balance del atentado suicida ha aumentado a 112 fallecidos, de los cuales 98 son personas evacuadas", precisó Rami Abdel Rahman, director del OSDH, que mencionaba además cientos de heridos. Las otras personas muertas son cooperantes locales o rebeldes, precisó.

"La muerte te sorprende"

Los autobuses atacados estaban carbonizados y, justo al lado de un cráter, la camioneta probablemente utilizada en el ataque, estaba completamente destruida.

"Hubo una enorme explosión", cuenta Mayssa al Aswad, de 30 años, que estaba sentada en un autobús con su bebé de seis meses y su hija de diez años en el momento del atentado.

"Oí gritos y llantos (...) mi bebé Hadi lloraba mucho, mi hija Narjes me miraba, completamente paralizada", contó. "La muerte puede sorprenderte en unos minutos", agregó.

Unas horas después del ataque, los convoys de personas evacuadas retomaron el rumbo para llegar a su destino final.

El régimen sirio acusó del atentado a los "grupos terroristas", un término utilizado por el poder para designar a rebeldes y yihadistas.

Pero el influyente grupo rebelde Ahrar al Sham negó cualquier implicación de la rebelión.

El secretario general adjunto de asuntos humanitarios y coordinador de los servicios de emergencia de la ONU, Stephen O'Brien, dijo estar "horrorizado" por este ataque "monstruoso y cobarde". Sus autores "demostraron una descarada indiferencia por la vida humana", subrayó.

Operación de evacuación

La operación de evacuación, que atañe también a miles de habitantes de las localidades rebeldes de Madaya y Zabadani, cerca de Damasco, comenzó el viernes en virtud de un acuerdo alcanzado entre Catar, apoyo de los rebeldes, e Irán, aliado del régimen.

Más de 7.000 personas fueron evacuadas el viernes y el sábado de las cuatro localidades. Unas 5.000 personas de Fua y Kafraya -civiles y combatientes- llegaron a Alepo (norte), donde escogerán su destino final. Los 2.200 evacuados de Madaya y Zabadani llegaron a Idlib, controlada en su mayoría por los rebeldes.

No estaba claro si la operación de evacuación que afecta en total a varios miles de personas continuaría de forma inmediata.

Estos últimos años, y después de meses de asedio, el régimen propuso acuerdos de evacuación similares, que la oposición denuncia como "traspasos forzados" que constituyen "crímenes contra la humanidad".

En otras zonas del país en guerra, el grupo yihadista Estado Islámico (EI) intentaba este domingo frenar una ofensiva de combatientes kurdos y árabes apoyados por Estados Unidos, que buscaban apoderarse de Tabqa en el norte.

Tabqa es un paso clave en la ruta que lleva a Raqa, capital autoproclamada del EI en Siria y verdadero objetivo de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), alianza de combatientes kurdos y árabes.