Atentado en Estocolmo: 4 muertos y 15 heridos por camión que arrolló a multitud

"Suecia ha sido atacada", confirmó el primer ministro sueco, Stefan Löfven. Hay un detenido.

El hecho se produjo poco antes de las 3:00 p.m. de este viernes en Drottninggatan, la principal calle peatonal de Estocolmo, junto a conocidos almacenes.

El ataque causó 4 muerto y 12 heridos, varios de gravedad, indicaron las autoridades.

La Policía de Estocolmo confirmó la detención de un sospechoso, aunque no precisó si se trata de la misma persona que aparece en las fotos difundidas horas antes.

Y es que, después del atentado, uniformados informaron que no habían detenido aún conductor del camión, pero difundieron estas imágenes de un sospechoso grabadas por cámaras de vigilancia.

"No tenemos ningún contacto" con el conductor, declaró un responsable de la investigación, antes de enseñar la imagen de un hombre relativamente joven, que vestía una sudadera con capucha, filmada a proximidad del lugar del atentado.

ASÍ FUE EL ATAQUE

El vehículo, descrito como una furgoneta por los medios suecos, arrolló a las personas en pleno centro de Estocolmo.

La cervera Spendrups confirmó que el camión pertenece a la compañía y que había sido robado horas antes.

El periódico Dagens Nyheter, por su parte, afirmó que hubo un tiroteo en una zona próxima al atentado.

Tras atropellar a las personas, el vehículo chocó contra una tienda.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó por su parte que el ataque contra Suecia era un ataque contra "toda" la Unión Europea.

"Una de las ciudades europeas más vibrantes y coloridas parece que ha sido golpeada" por aquellos que buscan dañar "nuestra propia forma de vida", indicó en un comunicado el presidente del ejecutivo comunitario, cuyos "pensamientos están con el pueblo de Suecia".

El autor del atentado había robado el camión aprovechando "una entrega en un restaurante", declaró una portavoz de Spendrups, Rose-Marie Hertzman.

La policía anunció el cierre de toda la red de metro, después del ataque que se produjo cerca de la estación T-Centralen, por donde pasan todas las líneas de Estocolmo.

OTROS ATENTADOS

Los hechos recuerdan los ataques perpetrados en Londres, Berlín y en Niza, en el sur de Francia, cuyos autores embistieron a una multitud con vehículos.

El 22 de marzo, Khalid Masood, un británico de 52 años convertido al islam y conocido por los servicios de seguridad, mató a cinco personas en la acera del puente de Westminster en Londres al atropellarlas con un coche alquilado, antes de apuñalar a muerte a un policía delante del parlamento.

El autor del ataque, reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), fue abatido por la policía.

En diciembre, 12 personas murieron después de que un hombre utilizara un camión robado para lanzarse contra la gente que paseaba por un mercado de Navidad en Berlín.

El ataque más mortífero de este tipo en los últimos meses fue el del 14 de julio de 2016, en Niza, cuando una persona atropelló a una multitud que asistía a los fuegos artificiales con motivo de la fiesta nacional francesa. El atentado, reivindicado una vez más por el EI, causó 86 muertos.