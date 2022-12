Atentado en Nigeria: tres mujeres kamikazes se hacen estallar y matan a 13 personas

Al menos 16 más están heridas. Aún no se confirma quién está detrás del ataque, pero se sospecha del Boko Haram.

"Una primera mujer hizo estallar su cinturón de explosivos frente a un pequeño restaurante callejero, causando 13 muertos", indicó una fuente militar, que prefirió mantenerse anónima.

Además, agregó que las otras dos kamikazes habían provocado por lo menos 16 heridos en otros dos ataques consecutivos, lo cual fue confirmado por un responsable de las milicias armadas de la ciudad.

El cinturón de explosivos de una de ellas no funcionó bien y no causó víctimas.

Socorristas nigerianos prefirieron no hacer declaraciones oficiales, dada la hora tardía del incidente, pero indicaron que lo harían el lunes de mañana.

El domingo se había alertado acerca de la presencia en Maiduguri de "numerosos miembros del grupo Boko Haram merodeando en los alrededores", indicó una fuente militar.

Maiduguri, la ciudad donde fue fundado el grupo yihadista nigeriano, había regresado a una calma relativa a pesar de atentados esporádicos.

Sin embargo, la ciudad de Konduga, a veinte kilómetros de la capital, es escenario de violencia recurrente desde hace meses.

El estado de Borno, epicentro de violencias entre el ejército y Boko Haram, sigue siendo en buena medida inaccesible, aunque el grupo yihadista ya no controla los amplios sectores de territorio que ocupaba hasta 2015.

Cerca de un millón de personas hallaron refugio en la gran ciudad del noreste y muchos viven en campos de refugiados, donde la situación es precaria.

Insurrección de Boko Haram, particularmente violenta desde 2009, ha devastado el norte de Nigeria, causando por lo menos 20.000 muertos y 2,6 millones de desplazados.