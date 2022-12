Atentado en París estremece la campaña a 48 horas de las elecciones presidenciales

Hay tres detenidos por el tiroteo en los Campos Elíseos que se cobró la vida de un policía. Informe de Jorge Alfredo Vargas.

El atentado tensaba este viernes la campaña para las presidenciales del domingo en Francia, centrando el debate en la lucha antiterrorista.

Este escenario era muy temido tras la ola de atentados yihadistas que se ensañó con ese país en los últimos dos años y medio.

Tres de los candidatos que encabezan las encuestas de intención de voto, la líder de extrema derecha Marine Le Pen, el centrista Emmanuel Macron y el conservador François Fillon anularon sus compromisos electorales de este viernes.

El izquierdista Jean-Luc Mélenchon, cuarto favorito, decidió mantener su agenda afirmando que "la violencia no tendrá la última palabra".

Le Pen, en su línea antinmigración, urgió a retomar "inmediatamente" el control de las fronteras dentro de la Unión Europea y a expulsar a todos los extranjeros fichados por presunta radicalización.

"Esta guerra contra nosotros es incesante y despiadada", dijo la líder del Frente Nacional (FN), condenando la "monstruosa ideología totalitaria" detrás del atentado del jueves, cometido por un delincuente reincidente de 39 años obsesionado con la idea de atacar a las fuerzas de seguridad pero no conocido como islamista radical.

El gobierno la acusó este viernes de "instrumentalizar para dividir, alimentar sin vergüenza el miedo con fines exclusivamente políticos".

El centrista Macron, de 39 años y acusado de falta de experiencia para manejar la amenaza terrorista, urgió a los franceses a no ceder al pánico y advirtió contra cualquier intento de capitalizar este ataque.

"No existe el riesgo cero. Cualquiera que diga que con él o ella no habría tal riesgo es irresponsable y mentiroso", dijo Macron.

Estado Islámico

El atacante abrió fuego con un arma automática contra una patrulla de policía la noche del jueves hacia las 9:00 p.m. (hora local), provocando una ola de pánico en los comercios y en las estaciones de metro de la zona.

Tiroteo en Campos Elíseos de París que dejó un policía muerto fue... Dos agentes y una ciudadana alemana resultaron también heridos en el fuego cruzado.

Después de haber disparado mortalmente a uno de los policías y herido a otros dos en esta concurrida arteria en pleno centro de París, frecuentada por turistas, el agresor fue abatido por la policía. Cerca de su cuerpo, las autoridades encontraron una nota manuscrita defendiendo al grupo Estado Islámico (EI).

El EI, responsable de la mayoría de atentados que han dejado 238 muertos en suelo francés desde 2015, reivindicó inmediatamente el ataque.

Amaq, el órgano de propaganda de la organización extremista, indicó en un comunicado que uno de sus "combatientes", al que identificó como "Abu Yusef el Belga", fue el autor del tiroteo.

Sin embargo, según fuentes cercanas a la investigación, el atacante era un francés de 39 años, que hace más de 10 años ya había intentado matar a un policía.

Había sido condenado en 2005 por tres cargos de intento de asesinato, dos de ellos contra agentes de policía. Tres personas de su círculo estaban siendo interrogadas.

La reivindicación del EI planteó en un primer momento dudas sobre la posibilidad de que un segundo atacante se hubiera dado a la fuga.

Las autoridades francesas indicaron el viernes que un hombre buscado por la policía belga, que presuntamente se hallaba en Francia desde el jueves, se había personado en una comisaría de la ciudad belga de Amberes.

En un registro de su domicilio, la policía belga encontró armas, pasamontañas y un billete de tren para Francia que salía el jueves por la mañana.

Impacto en las elecciones

Por el momento, es muy pronto para saber cuál será el impacto de este ataque en las elecciones.

"Otro ataque terrorista en París. El pueblo de Francia no tolerará mucho más de esto. ¡Tendrá un gran efecto sobre las elecciones presidenciales!", opinó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta de Twitter.

Hasta ahora, los votantes estaban más preocupados por temas económicos como el desempleo o el poder adquisitivo, pero sus prioridades podrían cambiar, advierten analistas.

Francia, en estado de emergencia desde los atentados de París del 13 de noviembre de 2015 en los que murieron 130 personas, vive con el temor a nuevos ataques.

A principios de semana, las autoridades anunciaron haber frustrado un proyecto de atentado con la detención el martes de dos hombres en Marsella (sureste) y la incautación de armas y de tres kilos de explosivos.

Los candidatos habían sido alertados sobre la amenaza y las fotografías de los dos sospechosos enviadas a sus servicios de seguridad.

Al cierre de un consejo de defensa excepcional convocado por el presidente François Hollande, el primer ministro Bernard Cazeneuve instó a que "nada obstaculice la cita democrática" que los franceses tienen el domingo con las urnas, antes de una segunda vuelta el 7 de mayo.