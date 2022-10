Aterrador video: joven fue atacada a plena luz del día por parte de un desconocido

En Buenos Aires, Argentina, una joven denunció el ataque del que fue víctima por parte de un desconocido a plena luz del día, en el momento que llegaba a su casa. La mujer compartió una grabación con el fin de que se pueda identificar a este sujeto y no le haga lo mismo a otra persona.

“Esto me pasó a mí cuando estaba intentando entrar en donde vivo, el sujeto me atacó, agarrándome por el cuello e intentando taparme la boca con la otra mano, yo empecé a gritar, me dio un golpe en el cuello y después salió corriendo. Fue en Buenos Aires, zona Palermo”, indicó la joven en su cuenta de Twitter sobre los hechos registrados el pasado sábado, 22 de octubre.

De inmediato, la publicación tuvo amplia difusión en medio de comentarios de indignación por parte de los internautas, especialmente de mujeres que dicen ya no sentirse seguras en ningún espacio.

“Alguien lo tiene que reconocer. Ya va a caer”, escribió uno de los usuarios.

En la grabación se observa que la joven está tratando de abrir la puerta de su domicilio, cuando el sujeto que va caminando se abalanza detrás de ella, al parecer, aprovechando que en ese momento no había más personas transitando por el sector. Al final, la suelta y huye del lugar.

Posteriormente, algunos le preguntaron a la chica cómo estaba, a lo que respondió que se encuentra bien, pues el golpe que le dio no fue tan fuerte. De igual forma espera que el sujeto sea reconocido y advertir a otras personas para que no les ocurra lo mismo.