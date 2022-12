Audiencia de Leopoldo López fue aplazada para el próximo jueves

La audiencia final en el juicio contra el opositor radical, Leopoldo López, acusado de instigar a la violencia en las protestas de 2014 contra el gobierno venezolano, fue diferida para la semana próxima, señalaron sus abogados este viernes.

"Abogados informan que la juez suspende la audiencia de @LeopoldoLopez y estudiantes para el próximo Jueves 10/09", informó el partido de López, Voluntad Popular, en su cuenta de Twitter @VoluntadPopular.

Después de una maratónica sesión que superó las 12 horas, los abogados de López precisaron que en la próxima sesión el dirigente y los cuatro jóvenes que están imputados por el mismo caso ejercerán su derecho de palabra y la jueza a cargo del caso dictará sentencia.

El dirigente, un economista de 44 años con maestría en Harvard, es promotor de la estrategia conocida como "La Salida" y es acusado por el gobierno del socialista Nicolás Maduro de incitar a la violencia en las manifestaciones que entre febrero y junio del año pasado dejaron 43 muertos.

En junio del año pasado, los tribunales imputaron a López por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir.

López ha estado recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, desde que se entregó a las autoridades el 18 de febrero del año pasado.

Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor de López, explicó a la AFP el jueves que si el opositor es hallado culpable, la sentencia no debe superar los 12 años de prisión debido a que los fiscales no presentaron agravantes en el caso.

En mayo pasado, López hizo una huelga de hambre de un mes para exigir, entre otros puntos, que se fijara la fecha de las elecciones parlamentarias, convocadas luego para el 6 de diciembre.

Durante la huelga, expresidentes de Colombia (Andrés Pastrana), Bolivia (Jorge Quiroga), Chile (Sebastián Piñera), el ex jefe del gobierno de España Felipe González y otras figuras políticas, acudieron a Caracas con la intención de visitarlo en prisión, pero no recibieron autorización para hacerlo.