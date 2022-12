“Auditoría no es un recuento de votos”, dice CNE Venezuela

"Esta auditoría no es un reconteo de votos ni tiene como objetivo alguno la revisión de los resultados", dijo Sandra Oblitas en rueda de prensa.

La funcionaria se quejó de que se haya "generado una falsa expectativa sobre un supuesto reconteo" e indicó que "se ha querido hacer ver que los resultados electorales están sujetos a una auditoría".

El jueves pasado, después de cuatro días de gran tensión en Venezuela y mientras en Lima se reunían los jefes de Estado de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para abordar la situación política del país caribeño, el CNE anunció la ampliación de la auditoría electoral al 100 % de los votos de las elecciones.

"Hemos acordado (...) ampliar la auditoría de verificación ciudadana en su fase dos que se inició en el día de hoy para realizar la auditoría sobre el 46 % de las cajas de resguardo que no fueron auditadas el día de la elección", señaló la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, en una declaración pública.

Lucena explicó ese día que el CNE tomó esta decisión "atendiendo a una situación evidentemente particular" que "en ningún caso debe ser interpretada como escrutinio alguno".

Oblitas denunció este sábado "una operación de saturación mediática que busca criminalizar y sobreexponer cualquier situación en los centros de votación" e indicó que no permitirán que "lo que tiene como objetivo la verificación del funcionamiento de la plataforma se convierta en una especie de juicio político publicitario".

"Aquí dimos unos resultados el 14 de abril que son irreversibles, como siempre. El Consejo Nacional Electoral cuando emite unos resultados al país es porque los mismos son irreversibles", apuntó.

Señaló que "para el CNE, el evento electoral culminó" y que sus labores "están enfocadas en la verificación" de la plataforma.

"Las auditorías no arrojan ningún resultado electoral, es importante tener esto presente", puntualizó.

La funcionaria aseguró que si los resultados "no se reconocen, existen las instancias legales para recurrirlos" y afirmó que en Venezuela "existe un estado de derecho que garantiza las salidas legales para las inconformidades electorales".

Explicó que "quien no esté conforme con los resultados" debe acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia como "un derecho" que le asiste y apuntó que las forma de acudir ante ese poder están establecidas en la ley orgánica de procesos electorales.

Al referirse hoy a la auditoría, Capriles anunció que la oposición conformó un equipo que acompañará este proceso e indicó que comprende "todos los elementos que componen el proceso electoral" al considerar que "sino no es auditoría".

Capriles sostuvo que de acuerdo a su investigación en las 12.000 cajas que se tendrán en cuenta para la auditoría se podrá determinar que "ese resultado no se corresponde con la verdad".

Caracas, Venezuela