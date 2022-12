Aumenta a 17 el número de muertos que dejó incendio de edificio en Londres

Niña colombiana Jessica Urbana apareció en la lista de desaparecidos. Primera ministra Theresa May y la cantante Adele visitaron la zona de la tragedia.

La "completa investigación pública", que examinará también la acción de las autoridades, servirá para asegurarse de que "esta terrible tragedia es investigada apropiadamente", dijo May a la televisión.

Poco antes, el comandante de policía Stuart Cundy anunció que la cifra de muertos había ascendido.

"Desgraciadamente, puedo confirmar que el número de muertos es 17", dijo el comandante de la policía Stuart Cundy en una declaración a la prensa.

El balance aumentará a medida que los bomberos avancen dentro de la estructura calcinada de gran parte del edificio, una probabilidad reforzada porque hay familias de las que no se sabe nada.

Treinta y siete personas seguían hospitalizadas, 17 de ellas graves, y no se espera ya encontrar supervivientes.

La comandante de los bomberos de Londres, Dany Cotton, dijo que hay partes del edificio que no son seguras y que llevará tiempo inspeccionar todos los rincones.

Hay "un número desconocido" de gente dentro, pero "sería un milagro que quedara alguien vivo", explicó a Sky News.

"Llevará semanas despejar el edificio e inspeccionarlo apropiadamente", añadió.

La primera ministra, Theresa May, visitó este jueves el lugar y la reina Isabel II publicó un comunicado afirmando que sus "oraciones y pensamientos están con las familias que perdieron a seres queridos".

El incendio en la Torre Grenfell se inició antes de la 01H00 (00H00 GMT) del miércoles, y se propagó rápidamente por las 24 plantas y sus 120 apartamentos.

El fuego obligó a los vecinos a huir en medio de un humo espeso por la única escalera, saltar por las ventanas o incluso lanzar a sus hijos por ellas para alejarlos de las llamas.

Los vecinos habían denunciado en numerosas ocasiones que el edificio no estaba preparado para un incendio, y la velocidad a la que se propagó el fuego ha sido relacionada con un revestimiento instalado en una renovación en 2016 y que pudo haber actuado como una chimenea.

Además, el interior del revestimiento es de plástico, inflamable.

"En una carrera de más de 30 años, no había visto nunca un incendio que devorara de esta manera un edificio entero", explicó Matt Wrack, secretario general del Sindicato de Bomberos.