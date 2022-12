Aumenta tensión en la Casa Blanca: Trump veta a CNN, The New York Times y la revista Político

Fueron excluidos de participar en un encuentro con la prensa, avivando las acusaciones de favoritismo del gobierno de Donald Trump.

El diario The New York Times, la cadena de televisión CNN y otros medios que están haciendo una cobertura crítica de las primeras semanas de la nueva administración no fueron invitados a la reunión, convocada por el portavoz de la Casa Blanca Sean Spicer.

Medios mucho más pequeños y conservadores como el canal One America News Network, que han cubierto todo lo relacionado con Trump de forma más favorable, sí participaron.

Agencias de información Reuters y Bloomberg fueron incluidas, mientras Associated Press boicoteó el acto en señal de protesta y la AFP fue apartada, aunque su corresponsal logró entrar a la conferencia.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca aseguró que "protestó de forma enérgica" a la decisión de la administración Trump.

"La junta discutirá este asunto con funcionarios de la Casa Blanca", aseguró su presidente, Jeff Mason.

"Nunca ha ocurrido algo así en la Casa Blanca en nuestra larga historia de cubrir distintas administraciones de partidos diferentes", señaló en un comunicado el director de The New York Times.

"Protestamos enérgicamente contra la exclusión de The New York Times y otros medios. El acceso libre de la prensa a un gobierno transparente es obviamente un interés nacional crucial", apuntó.

Spicer defendió su decisión durante el encuentro con la prensa, alegando que la Casa Blanca ha demostrado "mucha accesibilidad".