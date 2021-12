Aumentan casos, hospitalizaciones y muertes en EE. UU. por nueva ola del COVID-19

Estados Unidos ya está en medio de una nueva ola de COVID-19 precipitada por la variante ómicron. Expertos advierten que se romperá el récord de casos en el país y, muy probablemente, de hospitalizaciones y muertes.

Son filas casi que interminables. Primero, en las calles miles de personas buscan saber si ómicron las contagió; luego, en los aeropuertos con millones de viajeros que continúan con sus planes navideños, pese a la amenaza del virus.

“Consideramos que, en cuestión de semanas, vamos a ver una disparada realmente rápida de casos, vamos a ver a muchos neoyorquinos afectados por ómicron", dijo Bill De Blasio, alcalde de Nueva York.

Las autoridades y expertos coinciden en que esta variante hará de las suyas, o quizás ya lo está haciendo, pues Nueva York ha completado tres días seguidos rompiendo récords de casos nuevos diarios. En la última semana, el país ha aumentado los fallecimientos a 1.000 caos diarios y, en contagios, el aumento es a 130 mil diarios, pero podría llegar a un millón cada 24 horas.

"La gran pregunta es: ¿esos casos van a ser de gente lo suficientemente enferma para requerir tratamiento médico, en especial hospitalizaciones?”, se cuestiona el exdirector del Instituto Nacional de Salud Francis Collins.

El mayor riesgo, según expertos, es para aquellos que no están vacunados. Si bien vacunarse y aplicarse dosis de refuerzo no garantiza que no se vaya a contraer el virus, sí evitará que la enfermedad derive en una consecuencia fatal y, en plena época de fiestas, los viajeros lo saben.

"Ya estamos vacunados, con dosis de refuerzo, excepto por la bebé. Estamos un poco nerviosos de viajar con ella en el avión, pero hicimos lo que pudimos para tomar precauciones", manifestó Carlo, una viajera.

El presidente Joe Biden dará una declaración este martes al país con nuevas medidas para hacer frente a la variante ómicron.