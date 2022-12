Aún no se sabe si el papa y Benedicto XVI verán juntos la final del Mundial

Francisco, nacido en Argentina y famoso por ser un ávido fanático del fútbol, ya había dicho que no favorecería a ninguna selección en el Mundial y que no rezaría por ningún equipo. Benedicto, nacido en Alemania, es más conocido por sus intereses intelectuales y filosóficos.

"Ambos querrían que gane el mejor equipo, sin parcialidades", afirmó Federico Lombardi, vocero del Vaticano.

Agregó que la hora de la final es tarde para la rutina de Francisco, y admitió con una sonrisa que Benedicto no es conocido como un fanático de los deportes. De todas formas, no descartó la posibilidad y dijo que "ya veremos en los próximos días".

