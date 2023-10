Ausentismo escolar en Venezuela: ocho de cada diez estudiantes no se presentan a aulas de clases

El nuevo año escolar en Venezuela no comenzó con buen pie. Según la Federación de Maestros, ocho de cada 10 estudiantes no se presentaron al aula de clases. Además, los docentes denunciaron la militarización de algunas instituciones.



Comenzó un nuevo período escolar en Venezuela y aunque se esperaba la asistencia de poco más de 8 millones de niños entre colegios públicos y privados, el ausentismo estudiantil fue muy preocupante, según la Federación de Maestros de Venezuela.

"Tantos niños que no se presentaron a clases, algunos porque no tenían zapatos, otros porque sus padres no les pudieron comprar una franela", señaló Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros.

Expertos califican este inicio de clases como uno de los peores en la historia del país. Denuncian, además, que 4 millones de niños y jóvenes están fuera del sistema educativo, según datos entregados por el movimiento Fe y Alegría junto a universidades.

"Es una sociedad que está sometida al resuelve, a llevar lo indispensable para comer en el hogar y eso está haciendo que los niños no vayan a la escuela, porque los están incorporando más pronto al mundo del trabajo", destacó Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación UCAB.

Publicidad

A esto se suma el conflicto laboral de los maestros que se han mantenido en protesta por bajos salarios. Esta sería la supuesta razón por la que algunas escuelas fueron militarizadas.

Yelitze Santaella Hernández, ministra de Educación, ya dejó claro que por el momento no habrá aumento de sueldo: "Se estará dando respuesta cuando estén las condiciones económicas en este país".

Durante el año escolar 2022-2023, en las escuelas públicas solo había clases 2 días a la semana porque a los maestros no les alcanzaba el salario para cubrir el transporte de la semana completa. Ese mismo mecanismo se implementará nuevamente en este periodo, según la Federación Venezolana de Maestros.

Publicidad

En otras noticias que puede leer: