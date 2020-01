Australia lanza toneladas de comida desde helicópteros para animales afectados por incendios

Con zanahorias y papa dulce buscan ayudar a especies en peligro de extinción. Se calcula la muerte de unos mil millones de animales.

"La provisión de comida suplementaria es una de las estrategias clave que estamos empleando para promover la supervivencia y recuperación de especies en peligro de extinción como el ualabí de cola de cepillo de las rocas", señaló Matt Kean, secretario de Medio Ambiente del Estado de Nueva Gales del Sur en un comunicado.

Thousands of kilograms of carrots and sweet potato are being delivered to endangered Brush-tailed Rock-wallabies in fire affected areas as the NSW Government steps in to help. #9News pic.twitter.com/Vw3SnMUejL

— Nine News Sydney (@9NewsSyd) January 12, 2020