Autoridades en Alemania embargan un perro por deudas de impuestos, y lo venden en eBay

Hay polémica en un pequeño pueblo por el procedimiento de los encargados del fisco, que inicialmente pensaban confiscar una silla de ruedas.

Oficiales de la municipalidad de Ahlen acudieron al domicilio de un residente con discapacidad para llevarse la silla de ruedas como el objeto más valioso de la propiedad.

Sin embargo, decidieron llevarse una perrita de raza pug llamada Edda.

Luego uno de los oficiales puso el perro en venta en eBay por 750 euros, la mitad de lo que su nueva dueña esperaba pagar.

Y ahí continúa la historia.

Michaela Jordan, quien compró al animal por internet, primero habló con los empleados de la administración para saber por qué tan bajo el precio.

El empleado explicó que el can había sido confiscado por las deudas con hacienda de su propietaria, lo que incluía el no pago del seguro de tenencia de la mascota.

Como le fue explicado, la perrita estaba sana y todo era legal.

El problema vino después pues Jordan ha demandado a la ciudad de Ahlener luego de que la perrita ha necesitado cuatro operaciones debido a un problema en los ojos, incluida una cirugía de emergencia en Navidad. El costo total, alega Michaela, es de $1.800 euros. Ella argumenta que los empleados no fueron honestos sobre el estado de salud del animal.

Cuando la historia salió a los medios de comunicación estos ubicaron a la dueña original de Edda, quien explicó que aunque entiende que el procedimiento fue legal dice que su familia extraña a la mascota.

Autoridades de la municipalidad de Ahlen han asegurado a la prensa que embargar un perro de familia para pagar deudas al fisco es un “procedimiento poco común”.