Autoridades venezolanas confirman hallazgo de cuerpos que podrían ser de mineros

Las autoridades venezolanas hallaron este lunes 14 cadáveres que pertenecerían a un grupo de 28 mineros presuntamente masacrados en una zona remota de explotación de oro del sureste del país, fronteriza con Brasil.

Los cuerpos fueron hallados en una fosa en la localidad de Tumeremo (estado Bolívar), durante las labores de búsqueda de 28 mineros desaparecidos el 4 de marzo tras un ataque armado presuntamente liderado por un ecuatoriano identificado como Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias 'el Topo', dijo el defensor del pueblo, Tarek William Saab.

Las instituciones que participan en las pesquisas "me refirieron el hallazgo en esa fosa, en la mina de Nuevo Callao, arroja hasta este momento 14 cuerpos encontrados", señaló el defensor a la televisora privada Globovisión.

"Pudieran aumentar, no estoy diciendo que sean solo 14", advirtió el funcionario.

Más temprano, la fiscal general, Luisa Ortega, había reportado el hallazgo de los primeros cuatro cadáveres y la detención de una persona sospechosa de haber participado en los hechos.

"Localizamos el sito donde se encuentran los restos, en este momento un equipo (...) de expertos se encuentran en el lugar exhumando los restos (...). Han sacado hasta ahora cuatro cadáveres, no sabemos si todos están ahí", declaró la fiscal a la misma cadena.

Saab indicó que los forenses trabajan en la identificación de los cuerpos para confirmar si efectivamente son los trabajadores desaparecidos.

"Vamos a ver si la identificación de esos cuerpos corresponde a la de las personas que han dicho los familiares", sostuvo.

Pobladores de Tumeremo denunciaron la desaparición desde el 4 de marzo de 28 obreros que se hallaban en una mina de oro y que, según testigos citados por autoridades, fueron asesinados por un grupo criminal.

No obstante, Ortega afirmó que según las investigaciones del Ministerio Público existe evidencia de 21 mineros desaparecidos y no de 28, aunque las indagaciones continúan.

"Tenemos la identidad plena de 18 de las víctimas (...). Hasta ahora tenemos casi la seguridad de que se trata de 21 personas", manifestó la funcionaria.

El defensor del pueblo detalló que los 14 cuerpos se encontraban en bolsas negras en un hueco de cinco metros de profundidad.