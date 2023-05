Avión de caza se estrelló en medio de exhibición militar en España: impresionantes imágenes

Un avión de caza F18 del Ejército del Aire de España , que hacía prácticas de exhibición, se estrelló el sábado, 20 de mayo de 2023, pero el piloto pudo eyectarse a tiempo y fue trasladado al hospital con traumatismos y lesiones en las piernas.

El suceso ocurrió en la Base Aérea de Zaragoza (norte) y el herido se encuentra en un hospital de esa ciudad, donde, según informa el Ejército del Aire y del Espacio en Twitter, su vida no corre peligro.

Esta mañana ha habido un accidente en la Base Aérea de Zaragoza de un F18 del Ala 15.



El piloto se ha eyectado satisfactoriamente y el avión ha caído dentro del perímetro de la base.



Según confirmaron desde la Guardia Civil, el caza, que estaba haciendo prácticas, sufrió "algún problema" y se estrelló después de que el piloto consiguiera accionar la maniobra de expulsión de la cabina.

El piloto cayó muy próximo al vallado exterior de la instalación y en un primer momento fue auxiliado por la Guardia Civil, para ser trasladado después al hospital en un helicóptero del servicio de emergencias.

Al caer, el aparato se incendió, el fuego fue controlado por los bomberos de la instalación y el caza quedó totalmente desintegrado.

🚨 Este es el momento del accidente del #F18 en Zaragoza, por suerte se puede ver como el paracaídas está desplegado. En estos momentos sólo esperamos recibir una buena noticia acerca del estado de salud del piloto.



Pese a lo aparatoso del accidente, no causó ningún daño entre la población civil.

La Guardia Civil permanece en el vallado perimetral del lugar para ordenar el tráfico y controlar la situación, según concluyen fuentes de este cuerpo de seguridad.

En una actualización del Ejército del Aire y del Espacio, se informó que el piloto "continúa recuperándose favorablemente de las lesiones sufridas por la eyección. Con el fin de vigilar su estado, permanecerá unos días en observación. Aviadores, les agradecemos sus cariñosas palabras y apoyo hacia nuestro compañero".

