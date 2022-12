Avión de Lufthansa casi choca con un dron en Polonia

El incidente ocurrió el lunes por la tarde cuando el supuesto dron pasó a unos 100 metros (300 pies) del avión que llegaba desde Munich, según Przemyslaw Przybylski, el vocero del aeropuerto de Varsovia.

Precisó que el incidente no ocurrió en el aeropuerto Chopin de Varsovia sino a unos 5 kilómetros (3 millas) cerca del pueblo de Piaseczno, al sur de la capital.

La policía investiga quién manejaba el dron, que no debería haber operado allí.

Los drones, objetos voladores no tripulados operados a control remoto, se han popularizado en todo el mundo y representan una amenaza a los aviones. En Nueva York, un avión comercial estuvo a punto de embestir a uno en su aproximación al aeropuerto de LaGuardia en mayo.

En Polonia los drones son baratos y se consiguen fácilmente. Las regulaciones los prohíben en un radio de 20 kilómetros (12 millas) de los aeropuertos. Pero Przybylski dijo a TVN24 que las autoridades aeroportuarias no pueden controlar "si algún idiota decide súbitamente volar un dron frente a un avión a punto de aterrizar".

La portavoz de Lufthansa Bettina Rittberger dijo que "un objeto negro apareció a la derecha del avión", un Embraer 195, a una altura de 760 metros (2.500 pies) y que la tripulación "supuso que este objeto podía ser un dron". Agregó que no podía dar más detalles, pendiente la investigación.

"Lufthansa no ha enfrentado una situación similar antes", dijo a The Associated Press en un correo electrónico.

Mikolaj Karpinski, de la Agencia Polaca de Servicios de Aeronavegación, dijo a TVN24 que los pilotos reportaron inmediatamente el hecho a los controladores aéreos, que redirigieron el curso del vuelo. Karpinski consideró que se trata de un incidente serio.

La agencia agregó que después del incidente desvió el trayecto de más de 20 vuelos. Dijo que helicópteros y un avión de la fuerza aérea sobrevolaron el área del incidente pero no encontraron el dron.