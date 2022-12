Avión desaparecido en Mali se habría estrellado, dice Gobierno francés

El avión desaparecido la pasada madrugada "se ha estrellado probablemente" y se lo está buscando en la región de Gao, al norte de Mali.

"No se ha encontrado ningún rastro del aparato", declaró Fabius en una breve comparecencia ante la prensa, en la que confirmó que había 51 personas de nacionalidad francesa a bordo del vuelo AH-5017 de la compañía española Swiftair y fletado por Air Algérie.

El diario Le Monde, de Francia, indica que el vuelo despegó en la noche de este miércoles con 119 personas a bordo, entre ellos 7 miembros de la tripulación.

De acuerdo con información publicada por la aerolínea en su cuenta de Twitter, habría 50 pasajeros franceses.

Los servicios de navegación aérea habían perdido el contacto con el avión 50 minutos después de su despegue el jueves por la mañana, dijo APS, con una última localización a las 01:55 GMT. Eso implica que el vuelo AH5017 llevaba horas desaparecido cuando se hizo pública la noticia.

Lo que pudo haber ocurrido

El Ministerio de Transporte de Burkina Faso, de acuerdo con información manejada por el diario Le Monde, el piloto de la aeronave había solicitado cambiar la ruta debido a una tormenta e indica que el canal The Weather Channel reportó que el avión había cruzado una zona de rachas de fuertes vientos y alta actividad eléctrica.

Sin embargo, fuentes oficiales no han confirma las causas de la desaparición. El secretario de Transporte francés, Frédéric Cuvillier, solo dijo que el avión estaba volando sobre el norte de Mali antes de perderse.

De acuerdo con un comunicado de Air de Argelia, "los servicios de navegación aérea tuvieron su último contacto con el vuelo 5017-AH a la 1 hora 55 minutos GMT, es decir cincuenta minutos después del despegue."

El primer ministro argelino, dijo en la radio que el avión desapareció "en Gao, a 500 km de la frontera con Argelia."

Respuesta de Francia

Dos cazas franceses con base en Yamena, la capital del Chad, han salido para tratar de localizar el avión fletado por Air Algérie que la pasada madrugada desapareció cuando volaba entre Uagadugú y Argel.

Se trata de dos Mirage 2000 que están realizando una misión de búsqueda del aparato, al que se le perdió la pista cuando sobrevolaba el espacio aéreo de Mali, informó el Estado Mayor del Ejército francés.

La Dirección General de la Aviación Civil de Francia (DGAC) ha constituido una célula de crisis para gestionar las informaciones sobre el vuelo, al tiempo que el Ministerio de Exteriores ha creado otra para prestar atención telefónica, ante la perspectiva de que había pasajeros franceses a bordo.

En paralelo, el aeropuerto de París Charles de Gaulle y el de Marsella organizan servicios de acogida de familiares, teniendo en cuenta que una parte de los pasajeros del avión debían enlazar en Argel con otros vuelos hacia esas dos ciudades francesas.

El secretario de Estado de Transportes, Frédéric Cuvillier, sin detallar cifras, avanzó que "al parecer había numerosos franceses" en ese vuelo, antes de puntualizar que se trata de "una información no confirmada" puesto que "todavía es demasiado pronto". En el avión de la compañía española Swiftair, fletado por Air Algérie, había cerca de 120 personas entre pasajeros y miembros de la tripulación.

La tripulación es de nacionalidad española y el vuelo había sido fletado por la compañía para un período de dos meses, añadieron las fuentes.

Fuentes aeroportuarias en Argel indicaron que en el avión viajaban 101 pasajeros, 80 de ellos de nacionalidad francesa.

En París, el Ministerio de Exteriores ha anunciado que emitirá próximamente un comunicado.

"En línea con los procedimientos, Air Algerie ha lanzado su plan de emergencia", citó la agencia a la aerolínea.

En un primer momento no estaba la ruta del vuelo, que viajaba a Argel desde Uagadugú, la capital de Burkina Faso, en el oeste de África.

Uagadugú está en una línea prácticamente recta al sur de Argel pasando sobre Mali, que sigue registrando enfrentamientos en su zona norte.

Sin embargo, una fuente francesa de seguridad indicó que era improbable que los combatientes en Mali tuvieran armamento que pudiera derribar un avión. La fuente, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a hablar con su nombre, dijo que los milicianos de la zona tienen lanzacohetes que se disparan apoyados en el hombro, que no podrían alcanzar un avión que volase a altitud de crucero.

Argel, Argelia