Avión invadió espacio aéreo restringido de EE. UU.

Aviones de guerra que patrullaban un área donde el presidente Barack Obama asistía a un evento para recaudar fondos en Los Angeles batieron rápidamente los cielos cuando una aeronave ingresó al espacio aéreo restringido.

Los dos aviones F-15 cargaban combustible en pleno aire cuando se desprendieron para reconocer al posible intruso aproximadamente a las 9:30 de la mañana, dijo el comandante Bill Lewis, portavoz del NORAD.

"Parece que la aeronave sólo bordeó" el espacio aéreo restringido, dijo Lewis. Cuando los aviones de guerra llegaron al lugar, la aeronave se había marchado. Lewis no supo describir qué tipo de aeronave fue.

Obama asistía a un evento para reunir fondos en una residencia privada.

Separadamente, dos aviones militares realizaron "incursiones involuntarias" en el espacio aéreo, dijo Kristie Greco, una vocera de la Agencia Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés). No se enviaron jets para seguir a esos aviones.

Las incursiones en el espacio aéreo restringido alrededor del presidente son comunes.

Obama continuó su día con una gira a los estudios DreamWorks Animation SKG Inc. cerca de Glendale.