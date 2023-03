Ahora no

Avión no pudo aterrizar por culpa de cangrejos: “Lo creas o no”, dijo entre risas el piloto La aeronave tuvo que tomar vuelo nuevamente alrededor de 15 minutos para que el equipo de fauna resolviera el asunto. No obstante, los dichosos cangrejos no eran más que uno. Vea qué fue lo que pasó.