Aviones israelíes habrían atacado Damasco en escalada

Se cree que los misiles estaban por ser entregados al grupo extremista Jezbolá en Líbano, dijeron funcionarios y activistas.

El ataque, que sería el segundo en tres días, marcó una fuerte escalada de la participación de Israel en la sangrienta guerra civil de Siria. Los medios estatales sirios informaron que los cohetes israelíes atacaron un centro de investigación militar y científica cerca de la capital siria y que causó varias muertes.

Un funcionario de los servicios de espionaje de un país del Medio Oriente, que habló a condición de guardar el anonimato a cambio de divulgar información a la prensa sobre una operación militar secreta, confirmó que Israel lanzó un ataque aéreo contra Damasco el domingo, pero no dio detalles sobre la ubicación.

El funcionario dijo a The Associated Press que el objetivo fue un cargamento de misiles Fateh-110, que tienen sistemas de guía muy precisos y mejor puntería que cualquier arma en manos de Jezbolá.

Jezbolá, aliada del presidente sirio Bashar Assad, es una fuerte enemiga armada del Estado judío.

Los ataques aéreos ocurrieron mientras Washington analiza cómo responder a indicaciones de que el régimen sirio podría haber utilizado armas químicas durante su guerra civil.

El presidente Barack Obama ha descrito el uso de este tipo de armas como una "línea roja", y el gobierno está sopesando sus opciones, entre ellas una posible acción militar.

Israel ha dicho que no quiere involucrarse en la guerra civil de Siria, pero el primer ministro Benjamin Netanyahu ha declarado repetidamente que el estado judío estaría dispuesto a emprender una acción militar con tal de impedir que fluyan armas sofisticadas desde Siria a Jezbolá y otros grupos extremistas.

Obama dijo el sábado que Estados Unidos coordina estrechamente con el Gobierno israelí.

"Los israelíes, justificadamente, tienen que protegerse contra la transferencia de armas avanzadas a organizaciones terroristas como Jezbolá", declaró Obama a la cadena televisiva en español Telemundo.

Dos ataques aéreos israelíes anteriores, uno en enero y el otro el viernes, fueron contra cargamentos de armas aparentemente dirigidos a Jezbolá, han dicho funcionarios israelíes y estadounidenses.

Beirut (Líbano)