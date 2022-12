Aviones tripulados y drones de EE. UU. buscan niñas secuestradas por Boko Haram

Los aviones no están armados y están recopilando información de inteligencia que, por el momento, no está siendo compartida con el Gobierno nigeriano hasta que no se acuerden los protocolos para compartir datos delicados.

"Estados Unidos está usando aviones tripulados y no tripulados, aunque no podemos detallar qué tipo de plataformas", indicó el portavoz adjunto del Pentágono, el coronel Steve Warren.

Una funcionaria del Departamento de Estado indicó hoy que las autorizaciones para sobrevolar el espacio aéreo de Nigeria han sido acordadas y posiblemente también incluyen Camerún y Chad, donde los militantes de Boko Haram suelen operar.

El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, insistió en que Estados Unidos está asesorando al Gobierno nigeriano en sus esfuerzos por localizar a las adolescentes y que sean rescatadas de manera segura, pero descartó el envío de tropas.

"En este momento no estamos considerando activamente el envío de tropas estadounidenses para participar en una misión combinada de rescate", aseguró.

Carney apuntó que el personal militar que participa en las tareas de rescate está solo "asesorando", ya que Nigeria es una "nación soberana" y destacó la dificultad de la búsqueda en un área que comparó con el estado de Virginia Occidental.

Estados Unidos ha establecido en su embajada en Abuya, capital de Nigeria, una célula de coordinación con alrededor de 30 personas del Departamento de Defensa, del Departamento de Estado y el Buró Federal de Investigación (FBI).

Además, el Pentágono está utilizando imágenes de satélites para examinar las zonas boscosas donde podría haberse escondido a las niñas, que fueron secuestradas en masa hace un mes

El equipo de inteligencia y operaciones de rescate de Estados Unidos se complementa con otros procedentes del Reino Unido y Francia.

Las Fuerzas Armadas nigerianas, poco profesionalizadas y con bajos recursos, aún no han conseguido avances significativos en la operación de rescate.

El Pentágono ha aclarado que su personal enviado a Nigeria, que forma parte del Comando de África, no va a participar en misiones de rescate armadas que pongan en riesgo vidas de estadounidenses.

Una fuente del Gobierno de Estados Unidos dijo hoy que están trabajando a contrarreloj con las autoridades nigerianas, aunque reconoció que aún no saben "donde se encuentran" las secuestradas.

Estados Unidos ha asegurado que las alrededor de dos semanas que les llevó anunciar la ayuda para localizar a las escolares se debió a que el Gobierno de Abuya tardó en responder a los ofrecimientos estadounidenses.

Washington (EE. UU.)