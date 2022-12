Avioneta de EE. UU. con piloto inconsciente se habría estrellado, dice Jamaica

La avioneta estadounidense que no contesta las llamadas por radio y cuya tripulación pudiera estar inconsciente entró en espacio aéreo cubano tras ser escoltada por dos cazas, informó el Comando de Defensa Aérea de Norteamérica (Norad).

Dos cazas F-15 estadounidenses escoltaron la aeronave hasta la línea de 12 millas costeras que marca el espacio aéreo y dejaron de acompañar a la pequeña aeronave, una turbohélice Socata TBM-700, normalmente habilitada para no más de siete plazas.

El Norad considera que posiblemente el piloto y la tripulación ha perdido la consciencia por falta de oxígeno en la cabina.

El avión despegó de Rochester, Nueva York, a las 8:30 a.m. y se dirigía a Naples, Florida, donde debía haber aterrizado a mediodía, según la web de seguimiento de vuelos FlightAware.

Según la trayectoria que lleva la avioneta, se dirige hacia la provincia de Santiago de Cuba, en el sur de la cual Estados Unidos tiene la base naval de Guantánamo.

La Administración Federal de Aviación (FAA) dijo en un comunicado que el piloto dejó de contestar a las llamadas por radio sobre las 1:00 p.m. hora local cuando volaba a unos 25.000 pies de altura.

Esta misma semana, el Norad tuvo que desplegar dos cazas por una situación similar, en la que el piloto de una avioneta quedó inconsciente y el avión acabó estrellándose en el Atlántico.

Basil Jarrett, capitán de la Guardia Costera de las Fuerzas de Defensa de Jamaica, dijo que se cree que esa era toda la tripulación que iba a bordo de la avioneta y que en algún momento quedó inconsciente por falta de oxígeno.

Sin embargo, indicó que se ha enviado al lugar una "misión de rescate" que ayudará a esclarecer los detalles del siniestro.