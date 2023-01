“Ayudas humanitarias no retornan a Siria por nuevos ataques”: ONU y Cruz Roja

Confirmaron que el convoy que tenía previsto regresar este jueves a Guta Oriental, bastión rebelde, no podrá entrar debido a otra escalada de violencia.

"Hoy la ONU y las organizaciones con las que colabora no han conseguido retornar a Duma, en Guta Oriental, porque el movimiento del convoy no fue autorizado por razones de seguridad", dijo el portavoz en Ginebra de la Oficina de Asuntos Humanitario de esta organización, Jens Laerke.

"La situación en el terreno está cambiando muy rápido y estimamos que no existen las condiciones para realizar esta operación", indicó por su parte la portavoz del CICR, Iolanda Jaquemet.

La ayuda que debía distribuirse consiste principalmente en alimentos que no pudieron entregarse el lunes pasado, cuando entró el primer convoy humanitario desde el inicio de una gran ofensiva gubernamental, apoyada por Rusia, contra esta área bajo control de grupos rebeldes.

De ese primer convoy, diez camiones quedaron completamente llenos y 4 fueron descargados parcialmente, lo que representaba la mitad de la comida que estaba destinada para 27.500 personas.

"La ayuda total, que también incluía, medicinas y equipamiento médico para 70.000 personas, todavía debe ser suministrada", recalcó Laerke.

Del cargamento del pasado lunes, las fuerzas sirias descargaron el 70 % del material médico, según denunció ese día la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"La ONU sigue recibiendo reportes sobre el aumento de los combates en Guta Oriental y disparos de cohetes contra Damasco, que ponen en peligro a los civiles e impiden que la asistencia humanitaria llegue a cientos de miles de personas que la necesitan, incluidos miles de niños", explicó Laerke.

Guta Oriental, donde se estima hay unas 390.000 personas, es blanco de ataques de artillería y bombardeos aéreos desde el pasado 18 de febrero y ha estado bajo asedio de fuerzas gubernamentales desde 2013.

Esto ha llevado a que la población se encuentre en un estado muy vulnerable y sufra de elevadas tasas de desnutrición.

Desde que se estableció el asedio, la ayuda humanitaria ha sido esporádica y obstaculizada por las autoridades sirias.

La ONU sostuvo que se mantiene preparada para aportar asistencia a Duma, así como a otras localidades de Guta Oriental y a zonas pobladas sitiadas o de difícil acceso por el conflicto, en cuanto las condiciones lo permitan.

Más sobre los bombardeos en Siria:

Bombardeos en Guta matan a 45 civiles, ya son más de 850 los...