Azafata trans envió mensaje antes de morir: "Los veré a todos de nuevo en el otro lado”

Kayleigh Scott es una azafata trans que fue hallada muerta en su apartamento en Denver, Estados Unidos, el pasado lunes 20 de marzo. Autoridades confirmaron que se trató de un suicidio. Antes de fallecer envió un sentido mensaje en sus redes sociales.

La joven de 25 años les pidió perdón a sus amigos y familia. Lo hizo, dijo, “mientras tomo mis últimas respiraciones y salgo de esta tierra”.

“Me gustaría disculparme con todos los que decepcioné. Siento mucho no haber podido ser mejor. A los que amo, lamento no haber podido ser más fuerte. A los que me dieron todo, lamento que mi esfuerzo no fuera recíproco”, expresó.

La azafata trans les rogó entender que su partida no tenía que ver con ninguno de ellos, “sino que es el resultado de mi propia incapacidad para mejorar”.

“Lo siento mucho. Por favor, recuérdenme por los buenos momentos que hemos compartido y nunca por mi partida. Los veré a todos de nuevo en el otro lado”, concluyó.

La azafata trans Kayleigh Scott compartió su historia de vida, hace tres años, a través de una publicación hecha por la aerolínea United, para la que trabajó. En ese momento manifestó que solía sentirse avergonzada de lo que era, “pero los tiempos han cambiado”.

La joven consideraba que era importante compartir lo que vivió “no por mí, sino por los que están afuera luchando contra las normas sociales, contra las barreras frente a ellos y además luchan contra ellos mismos”.

“Estoy lista para brillar y dejar ir el pasado”, expresó. “Soy trans y estoy orgullosa”, agregó.

En una entrevista que la azafata trans ofreció a Something's Coming Up en el año 2020, Kayleigh reveló que sufrió bullying cuando fue niña, lo que la obligó a “esconder quién era, no afrontarlo, hizo que todo sumase", llevándola a pensar en quitarse la vida.

La mamá de la joven, Andrea Sylvestro, solo expresó palabras de amor para su hija, de quien recordó su sonrisa “absolutamente hermosa, tu risa era increíblemente contagiosa, tu corazón era más grande de lo que cualquiera de nosotros podría haber entendido”.

También deseó que Kayleigh, antes de morir, viera en el espejo “lo que todos vimos, ¡un alma hermosa, elocuente, compasiva, valiente y hermosa!”.

“Hablemos para sentirnos mejor”, es la recomendación de la doctora Fernanda Hernández cuando cualquier persona sienta que no puede sobrellevar alguna carga emocional, como ocurrió con esta azafata trans, víctima del bullying.

Agrega que no hay que aislarse por el temor a ser juzgados.

Líneas de atención en salud mental en Colombia

Si usted no llega a sentirse bien anímica o emocionalmente y desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats: