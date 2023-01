Baidu, el ‘Google’ chino, tendrá contenidos sobre Colombia para impulsar turismo

Durante su visita al centro de emprendimiento de Changyang, el presidente Duque se reunió con los directivos del buscador a quienes invitó a visitar el país.

El buscador chino Baidu es una de las apuestas del presidente de Colombia, Iván Duque, para dinamizar la economía colombiana al poner al alcance de los cientos de millones de internautas locales "la belleza" del país sudamericano.

Durante una visita al centro de emprendimiento shanghainés de Changyang, en el segundo día de su viaje oficial a China, Duque celebró que "los ciudadanos de China puedan conocer la riqueza y la belleza de Colombia" a través del citado motor de búsqueda para impulsar el sector turístico.

Aunque no trascendieron los pormenores sobre la nueva colaboración entre Baidu y el Gobierno de Colombia, el gerente de la plataforma de apoyo a la innovación y el emprendimiento iNNpulsa Colombia, Ignacio Gaitán, consideró que no se trata de "un detalle menor" el hecho de cuando un chino busque la oferta turística colombiana "tenga referenciación".

"Apenas tenemos 15.000 visitantes chinos por año en nuestro país", dijo a la prensa el presidente colombiano, para quien el objetivo es "duplicar, triplicar, cuadruplicar, quintuplicar esta cifra en los próximos tres años".

"Queremos que Colombia se convierta en uno de los destinos más atractivos para los turistas chinos", indicó Duque, quien adelantó que en la actualidad la diplomacia colombiana está "explorando la posibilidad de tener vuelo directo" entre ambos países, en concreto entre Bogotá y Shanghái, un puente que contribuiría a la mencionada meta.

Según Gaitán, que acompañó a Duque durante la visita a Changyang, se trata de una "gran noticia" para los empresarios colombianos del sector, ya que esta colaboración otorga "la posibilidad de que a través de una plataforma como Baidu” haya "un espacio para Colombia".

Para el gerente de iNNpulsa Colombia, "pocos países del mundo tendrán la oportunidad, como Colombia, de tener un canal, tal vez el más eficiente que tiene Asia".

Además, Duque invitó a la cúpula de Baidu a visitar Colombia, país que aspira a convertir en "el gran centro para la tecnología en América Latina y el Caribe". "Y esperamos que Baidu haga presencia en nuestro país", apuntó.

El encuentro entre la delegación colombiana y Baidu se enmarcó en la visita al centro de emprendimiento shanghainés de Changyang, hogar de más de 300 empresas tecnológicas y más de 20.000 jóvenes emprendedores, y que pretende colaborar con el proyecto C Emprende.

El programa C Emprende fue lanzado el pasado mes de mayo y su más destacada iniciativa es un campus para el desarrollo de emprendimientos con el que el Gobierno dirigido por Duque trata de convertir al país en el "Silicon Valley de América Latina".

Aparte de Baidu, también visitaron Liulishuo, una compañía que utiliza inteligencia artificial para desarrollar programas de enseñanza de inglés.

Al mediodía, la comitiva colombiana se reunió con el secretario general del Partido Comunista de China en Shanghái, Li Qiang, con quien compartieron un almuerzo de trabajo, a lo que siguió por la tarde una visita al puerto de Yangshan.

Además de dos foros económicos Colombia-China, al que asistirán centenares de empresarios chinos, el plato fuerte del viaje de Duque será la reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, que tendrá lugar el miércoles en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín.

Con las reuniones con las máximas autoridades chinas, Duque busca no solo intensificar la relación comercial y económica, sino también tratar asuntos regionales como la situación en Venezuela.

Mientras que el líder colombiano es una de las figuras internacionales que más firmemente manifiesta su oposición al régimen de Nicolás Maduro, Xi es una de los principales apoyos con los que cuenta Caracas actualmente.

Asuntos internacionales aparte, Colombia ve un “gran potencial” en las relaciones con China, país con el que está previsto que firme quince acuerdos dirigidos a, entre otros asuntos, fortalecer las relaciones comerciales de las dos partes sobre productos agrícolas y pecuarios, protocolo de requisitos fitosanitarios para exportación de aguacate y donación de paneles solares y computadores.

Al tema agrícola se suman infraestructura, transporte, ciencia, tecnología, educación, cultura, comercio electrónico y economía naranja -la protagonizada por industrias creativas-, uno de los pilares del gobierno de Duque.

Asimismo, los dos países suscribirán un tratado judicial para el traslado a Colombia de personas condenadas en China que, según cifras del Ejecutivo, ascienden a 217, de las cuales cuatro enfrentan la pena de muerte y otras 14 la cadena perpetua.

China es el segundo socio comercial de Colombia y el segundo inversor de Asia en el país, pero con un volumen aún muy bajo, de 40 millones de dólares anuales, que el Gobierno de Duque quiere ampliar.