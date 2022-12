Bandera de EE. UU. izada en Cuba, mucho más que una ceremonia diplomática

A la misma hora en la que se izaba la bandera estadounidense en La Habana, en Miami, la disidencia cubana se reunió para protestar, como se ha vuelto costumbre, por el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

Las protestas hasta ahora dejan 2 personas arrestadas, debido a los enfrentamientos que se han presentado desde tempranas horas de la mañana, frente al Café Versalles, en la calle 8.

"Castro no ha aflojado nada su régimen de represión al pueblo de Cuba y él no ha hecho ninguna concesión, sin embargo Obama le ha dado todo ha cambio de nada", dice Magaly Mendoza, una de las exiliadas que protestó.

Los disidentes y exiliados cubanos dijeron que no iban a quedarse callados y que iban a encontrar la manera de hacerle saber al presidente Obama que no están de acuerdo con que ondee la bandera estadounidense en Cuba.